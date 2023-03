“Gracias a Dios su operación ha salido bien. El doctor nos ha dado una buena noticia, quiero agradecer a ellos, porque han logrado estabilizar a mi esposa, ya le han puesto los tornillos, las plaquetas. Entonces, ya está estable (...). Me ha preguntado ayer ‘¿Cómo está Iker?’, le tuve que decir ‘en el Materno infantil está internado, no te preocupes, salí adelante’. Le dije ‘vamos a salir de esto’”, relató Wilmer Callisaya, padre del niño, en una entrevista en Unitel.

El pequeño de tres años fue enterrado ayer en medio de lágrimas y pedidos de justicia. Iker murió luego de que él y su madre fueran embestidos por una furgoneta que se subió a la acera por la cual transitaban.

Wilmer señaló que la familia del chofer que protagonizó el accidente no le brindo ayuda, y que por el contrario se acercaron con la intención de llegar a un “desistimiento”.

“Hasta el momento, él se encuentra detenido en la calle 8 de Calacoto. Su familia no se ha preocupado, no me ha colaborado en nada. No me ayudó a hacer ningún papeleo... estaban ahí parados en el hospital donde está mi esposa, más o menos para que yo quiera firmar el desistimiento. Me han encontrado el primer día que pasó y me dijeron ‘arreglaremos’, pero yo no puedo arreglar, está la vida de mi esposa en juego y he perdido a mi hijito”, comentó.

El padre de Iker se dirigió a las autoridades y pidió que lo ayuden a que el caso no quede en la impunidad.

“Yo pediría que haya justicia para mi hijito, que no se quede así. Al ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo), le diría, y al Alcalde (Iván Arias), que puedan poner manos a la obra para que me ayuden en este caso, por favor que no se quede en la impunidad”, expresó.

Wilmer solicitó a la población una colaboración con una donación en la cuenta 1501241365 del Banco Nacional de Bolivia (BNB), que se encuentra a su nombre.

Aseguró estar desconsolado al no saber qué hacer, ya que con el dinero que gana como jardinero en el Cementerio Jardín no le alcanza para costear todo lo que le piden los médicos.