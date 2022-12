Magdiel Jorge Castro, el activista cubano que recibió esta semana una orden de expulsión por parte de Migración, aseguró este martes que el documento lleva la firma del 16 de diciembre, es decir, tres días después de la reunión entre el presidente Luis Arce y su homólogo Miguel Díaz-Canel. “Arce estuvo en La Habana la semana pasada. Yo no quiero ser paranoico, pero no creo en las casualidades cuando se trata de la dictadura de Cuba. (El 13 de diciembre se reunió con Díaz-Canel) y el 16 de diciembre está firmada mi orden de expulsión de Bolivia. Me lo notificaron este lunes, pero tiene firma del 16 de diciembre”, reveló, en entrevista con el cubanoamericano Alex Otaola. El tuitero es acusado de infringir la normativa boliviana “alterando el orden público mediante redes sociales”. El joven, de 27 años, que denuncia desde hace años la violación a los derechos humanos en la isla caribeña, apuntó a una “antesala” al asunto, en la que se lo intentó vincular con diferentes autoridades y ONGs en el país.

“La prensa oficial del régimen cubano junto con otros medios alternativos de la izquierda ha tratado de vincularme con políticos de aquí de Santa Cruz, con personalidades de ONGs. Totalmente falso. Me han vinculado, como acostumbran, con la embajada de Estados Unidos, con pagos mensuales, obviamente sin presentar ninguna prueba”, detalló. Castro dijo estar “valorando seriamente” la apelación a su expulsión, no solo para encontrar una solución a su caso, sino para marcar un precedente. Dijo no tener dudas de que se trata de una “persecución política”, ya que ha sido un “ciudadano ejemplar” en Bolivia. “No se los voy a poner fácil en una arbitrariedad de este tipo. (...) Yo confiaba en las instituciones bolivianas como un Estado democrático y de derecho, pero el brazo largo de la seguridad del Estado cubano ya vemos que tiene influencia en la región. Cuando yo salí de allí (Migración), salí bastante conmocionado, bastante decepcionado de que esto ocurra todavía en América Latina, con este nivel de desvergüenza”.

El activista reiteró que en ninguna de sus publicaciones hace referencia alguna a la política doméstica boliviana —la normativa establece que los migrantes tienen “limitada” su participación en la política interna— y dijo no estar dispuesto a volver a su país de origen. “A Cuba no voy a volver, porque es obvio lo que me puede pasar si es que me dejan entrar. Es una expulsión (de Bolivia) bastante simbólica porque ¿para dónde voy a ir? Me están obligando a pedir refugio en algún país o a echar la batalla contra sus propias instituciones, que es lo que estoy pensando hacer”, agregó. Pide pruebas a Migración Durante la misma jornada, Castro realizó una rueda de prensa desde Santa Cruz en la que exigió a la Dirección General de Migración presentar las publicaciones con las que presuntamente alteró el orden público.