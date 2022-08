Oruro cierra mesa técnica apoyando el censo para 2024 y con participación restringida

En medio de restricciones para la participación de otras instancias, la reunión técnica de socialización del Censo Nacional de Población y Vivienda realizada en Oruro resolvió aceptar la reprogramación del estudio hasta 2024.

Del encuentro con el Instituto nacional de Estadística (INE) sólo participaron tres instancias: la Alcaldía de Oruro, la Asociación de Municipios del Departamento de Oruro (Amdeor) y la Universidad Técnica de Oruro (Uto). En ese ínterin, denunciaron que la cita tuvo una participación restringida.

“Las instancias participantes en la reunión de socialización técnica llevada adelante en el departamento de Oruro manifiestan su conformidad y acuerdo con la reprogramación del Censo de Población y Vivienda para el 2024, dada la explicación y representación del cronograma realizado por el instituto técnico del Instituto nacional de Estadística”, informó la directora de Censos y Encuestas, Martha Oviedo, en la lectura de las conclusiones.

El representante de la Cámara de Comercio, Joshua Bellott, denunció que no le permitieron el ingreso a la reunión y precisó que cada instancia contó solo con un representante y dos técnicos.

“En la puerta me dijeron que era una reunión cerrada, que sólo se había coordinado con estas instituciones y que era una reunión técnica, al respecto yo les manifesté que mi persona precisamente está haciendo una representación técnica de la Cámara de Comercio, pero de todas maneras no me dejaron entrar”, lamentó en una entrevista con Página Siete Digital.