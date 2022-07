P7 Investiga: Con la sequía de la laguna Concepción el Estado vulnera al menos 3 convenios

Para el viaje empaco un flexómetro metálico de dos metros, de esos pequeños que cuestan 10 bolivianos. Quiero verificar la existencia de al menos algo de agua, algo del metro y veinte centímetros, en promedio, del que se habla en la literatura técnica sobre la laguna Concepción en Santa Cruz. Al final, no lo saco de la mochila en ningún momento; no hace falta, no hay nada que medir.

Según la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), al permitir el Estado boliviano la sequía de la laguna Concepción, en tanto sitio Ramsar, vulnera no sólo esa convención de humedales, sino también otros acuerdos.

“Además de la Convención Ramsar, el Estado vulnera otros convenios internacionales, como el Convenio de Diversidad Biológica, el Acuerdo de París y convenios de derechos humanos”, responde vía correo electrónico la abogada senior del Programa de Ecosistemas de la AIDA, Claudia Velarde, a la consulta de Página Siete Plus Investiga. “Los impactos en la conservación y uso racional de la laguna Concepción reflejan políticas públicas y desarrollo de normativa perjudicial para los humedales. Hay muchas causas para su deterioro, pero principalmente es que su conservación y uso racional no ha sido una prioridad de los diferentes niveles de gobierno”, continúa.

El 2 de febrero de 1971, en la ciudad iraní de Ramsar se creó la Convención Ramsar relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas. Bolivia ingresó como parte contratante de esa convención en 1990. La laguna Colorada en Potosí fue la primera de la lista y en la actualidad existen 11 sitios Ramsar en el país.