La Asamblea de la Paceñidad determinó ayer exigir que el Concejo Municipal abrogue hoy en su sesión, la Ordenanza 046 sobre construcciones irrestrictas en 10 zonas, para ello sectores sociales harán una vigilia al Legislativo. La reunión decidió además declarar “personas no gratas” a los seis concejales que apoyaron la polémica ley.

“La principal resolución es exigir al Concejo Municipal de La Paz la abrogación de la Ordenanza Municipal 046/2022 durante la sesión extraordinaria del 15 de diciembre”, confirmó el alcalde Iván Arias al final de la reunión con sectores sociales, diputados, vecinos, gremiales y choferes en el Palacio Consistorial. El 9 de septiembre, los concejales de Por el Bien Común Somos Pueblo (PBC-SP) Lucio Quispe, Lucía Mamani, Lourdes Chambilla y Óscar Sogliano; además de Javier Escalier y Pierre Chaín, del MAS (Movimiento Al Socialismo) promulgaron la norma 046 que permite construcciones irrestrictas en La Paz.

La medida fue criticada por el ejecutivo edil, sociedades de ingenieros, arquitectos, Universidad Mayor de San Andrés, entre otras instituciones; por ello se reunió ayer la Asamblea de la Paceñidad, en la que se emitieron cinco resoluciones.

La segunda decisión establece la instalación de una vigilia hoy en la sesión del Concejo para “garantizar la abrogación de la norma”. La tercera declara “personas no gratas a los concejales que apoyaron la promulgación de la ordenanza. En caso de no abrogar la Ordenanza Municipal No 046/2022 demandar su renuncia por su traición a la paceñidad e iniciar el procesos”.

El cuarto punto hace referencia a solicitar al órgano ejecutivo municipal la elaboración de la normativa que actualice los instrumentos para la administración del territorio en un tiempo no mayor a los 60 días.

“Quinto, en caso de no abrogarse (la ordenanza), accionar los mecanismos constitucionales y legales a efecto de detener que entre en vigencia”, puntualizó Arias al final de la Asamblea.

Los dirigentes gremialistas Zenón Yupanqui y Aurora Patiño advirtieron que si los concejales no dimiten tomarán otras determinaciones.

“Si no renuncian, no los vamos a dejar entrar al Concejo y que se cuiden los concejales”, alertó Yupanqui. Por su lado, Patiño indicó: “Han provocado ingobernabilidad, por eso deben renunciar y asumir los suplentes”.