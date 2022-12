Los pacientes con cáncer se declararon ayer en emergencia porque deben esperar meses para acceder a cirugías, consultas y tratamientos. Ayer por la mañana, los enfermos protagonizaron protestas. Horas más tarde, los representantes del sector y la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) –que administra el Centro de Medicina Nuclear de El Alto– llegaron a un acuerdo.

Alejandro, uno de los pacientes que fue diagnosticado con cáncer en el pulmón hace poco más de un año, ya no tiene la fuerza para visitar el Centro de Medicina Nuclear, ubicado en Parcopata de la ciudad de El Alto por un examen con el equipo Petscp. Con este estudio, el paciente podrá saber si el cáncer hizo metástasis en su cuerpo.

Él espera este estudio desde abril. Preguntó cuándo podrá acceder al servicio y el personal del centro le dijo que aún no se podía hacer. Hoy, Alejandro está postrado en cama, afectado por la enfermedad.

Según la presidenta de la Asociación de Pacientes y Familiares con Cáncer, Rosario Calle, al igual que Alejandro, nueve pacientes de La Paz y otros siete de Cochabamba esperan ese examen. “Esta prueba es muy valiosa, porque con ella se puede identificar los tumores malignos, cuando existe metástasis o el tumor está en un mínimo de tamaño”, dijo.

Agregó que como no se agilizan esos exámenes, los tumores de los pacientes crecen y cuando les toca hacer un tratamiento, ya es tarde. “Llegan a la última etapa para la prueba y sólo les queda acceder a cuidados paliativos”, indicó.

Ante esa situación, los pacientes buscaron una reunión con las autoridades de la ABEN. Al principio fueron atendidos por algunos funcionarios, pero luego decidieron salir a protestar para hablar con los jefes.

“El Centro Nuclear es una mentira”. gritaban.

Calle dijo que pese a que este centro funciona, ellos siguen viviendo un calvario para acceder a esos exámenes y a los tratamientos de radioterapia y braquiterapia. “El servicio es lento”, aseguró.

“Entiendo que ese servicio es demandado porque llegan a ese centro pacientes de todo el país, pero se debe buscar la forma de agilizar para que todos y en un tiempo reducido puedan acceder al servicio. Quizá con la ampliación de las horas de atención”, indicó.

Se conoció que los pacientes de Cochabamba solicitaron que vuelvan a recibir tratamiento en el servicio privado.

Lo mismo pasó con los seguros de salud. Se conoce que varios de los entes gestores pidieron romper el convenio y volvieron a contratar servicios privados.

Calle dijo que el Hospital El Alto Sur también tiene –desde este año– esos equipos de radioterapia y braquiterapia, sin embargo, hasta la fecha no están habilitados porque no hay personal y no se cuentan con recursos para su funcionamiento.“Con esa atención se podría liberar los cuellos de botella, pero lastimosamente no funcionan”, dijo.

Además de sufrir por la falta de esos servicios, los pacientes deben esperar meses para acceder a las cirugías oncológicas en el Hospital de Clínicas, debido a que el área de Quirófano está en refacción. “Ya son 60 pacientes que están esperando intervenciones”, dijo. Aclaró que, de acuerdo con el jefe de Cirugía Oncológica, recientemente se habilitaron dos quirófanos, uno para realizar operaciones grandes y complejas y el otro para las cirugías normales. “Esperemos que ahora se agilice”, dijo.

El lunes, el Ministro de Salud, Jeyson Auza, indicó que se asignó el recurso humano suficiente para que el hospital de Clínicas funcione. “Es competencia de la Gobernación de La Paz”, dijo.

Ayer, la ABEN, el Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer del Ministerio de Salud y la Asociación de Personas con Cáncer, Familiares y Voluntarios acordaron realizar reuniones trimestrales de coordinación, que permitirán fortalecer la atención de pacientes con cáncer en los Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia (CMNyR).

“Nuestro propósito es optimizar la atención en los centros de medicina para los pacientes con cáncer. Sabemos cuán importante es para ellos recibir una atención integral con la tecnología que tenemos en los CMNyR y estamos trabajando arduamente para darles el mayor beneficio”, dijo la directora de la ABEN, Hortensia Jiménez, luego de una reunión con el sector.