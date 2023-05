El primer evento de Marketing Sostenible empresarial del país denominado I LOVE YOUR BRAND: MARKETING SOSTENIBLE se llevó a cabo el pasado 26 de abril, organizado por Pacto Global de las Naciones Unidas en Bolivia, con la meta de transmitir prácticas sustentables para los negocios y servicios, teniendo como objetivo generar un impacto positivo en el planeta.

“Pacto Global tiene como mandato trabajar por economías más sostenibles, más resilientes”. ¿Qué pasa si las empresas no entienden el concepto de manejar un marketing sostenible?. Para Guillermo Caro, los expositores plantearon a manera de conclusión que los “que no se adapten a esta tendencia podrían desaparecer”, porque cada vez es más sensible en la sociedad el efecto de la crisis climática.

Esta actividad contó con el apoyo principal de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Cámara Americana de Comercio, la Embajada de Suecia en Bolivia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres.

Además de destacadas empresas como grupo SOFIA, Fundación Coca Cola, Ferrere Abogados, IMCRUZ, Jardín Exótico, Grupo Nacional Vida, Laboratorios Bagó, BMSC y Las Brisas Centro Comercial y La torre empresarial MSC El Pacto Global de Naciones Unidas es la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del mundo, que tiene el mandato de trabajar por economías más sostenibles y resilientes, a través de la Agenda 2030.

En Bolivia, cuenta con el respaldo institucional de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y está conformada por una red de más 100 empresas e instituciones que comparten los mismos valores de sostenibilidad. Las empresas y organizaciones interesadas en adherirse pueden consultar por mayor información en su pagina web www.pactoglobal.org.bo