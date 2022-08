Padre de familia paralizará la denuncia contra maestra que pidió muestras de semen

Según Velarde, desde un principio, él buscaba iniciar un proceso administrativo contra la profesora, pero que uno de los requisitos era formalizar la denuncia.

“Es por eso que procedimos a formalizar la denuncia, y la intención fue que se haga vía administrativa, pero no se pudo proceder. Estamos acá para proteger la integridad de la maestra en el sentido de que no solicitamos su detención preventiva”, recalcó.

El padre de familia dijo que esta denuncia afectó psicológicamente a su hijo, quien es objeto de amenazas, no duerme y no come desde hace 24 horas. Además señaló que se estigmatizó un tema que debería tratarse con serenidad. “No es un desistimiento”, aclaró.

Este miércoles, padres de familia y estudiantes de la unidad educativa Juana Azurduy de Mineros, iniciaron una marcha de protesta en apoyo de la profesora.

“Ella quiso impartir las clases sobre la sexualidad y yo creo que está bien e incluso debería haber una profesora y maestra para hablar sobre la sexualidad y para que jóvenes adolescentes sepan prevenir embarazos no deseados, violaciones y tantas otras cosas”, señaló una de las madres de familia.

La profesora del municipio de Mineros, Santa Cruz, fue denunciada por pedirles a sus estudiantes llevar muestras de semen, para posteriormente “analizar” las muestras. Ella dijo que no lo hizo con la intención de incurrir en el delito de corrupción de menores, tal como la acusaron.