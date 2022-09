Padre de la joven enviada a prisión por el caso Alex: Mi hija estudia Enfermería, no tiene nada que ver

El papá de la joven de 22 años que fue enviada a prisión por el rapto del bebé Alex afirmó su hija es estudiante de Enfermería y que el día que ocurrió el secuestro trabajaba como niñera, por lo tanto, no tiene nada que ver con el delito.

“Ella trabaja de niñera, su jefa puede venir a declarar, pero no le quisieron tomar ni la declaración para corroborar esto. Es mentira lo que dicen, mi hija no tiene tercera edad, es una joven de 22 años que me la están perjudicando porque estudia Enfermería, no tiene ningún indicio con todo este problema que se han inventado”, declaró a Erbol.

Contó que el día de la aprehensión de su hija citaron a su mamá porque alguien la denunció por su parecido con la raptora, es cuando la Policía llegó a su hogar para hacer el allanamiento, toma de supuestas pruebas y la llevaron para su declaración en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en La Paz.