“Nos ha tocado ser los pioneros en buscar recursos de parte de nuestros lectores para hacer el periodismo independiente de presiones que hacemos desde que existe Página Siete. No es tarea fácil en un contexto donde no existe una cultura de pagar por contenidos, y donde se está aprendiendo a desarrollar los mismos con innovación y calidad para hacerlos valiosos para nuestras audiencias”, sostiene Isabel Mercado, jefa de la Unidad de Innovación Periodística, que ha venido desarrollando diversos contenidos y modelos para suscriptores desde 2022.

Se trata de una práctica común entre los medios más importantes del mundo. The New York Times, The Washington Post, The Guardian y The Vox están entre los que mejores resultados han alcanzado. De sus experiencias podemos adelantarnos a escenarios y adecuarlos a la realidad boliviana. Nuestro trabajo no es improvisado ni se ha gestado en unos días. En 2022 se lanzaron las primeras ideas y éstas aterrizaron, en una palabra: capacitación. Participamos en el festival Media Party “Reiniciando el periodismo”, en Buenos Aires, Argentina, donde recopilamos la experiencia de más de 2.400 emprendedores, periodistas, desarrolladores y diseñadores de toda América Latina y EEUU. Todos en la misma ruta de buscar respuestas para que el periodismo continúe.

Generar estrategias para la diversificación de ingresos económicos pudo parecer un sueño antes de la pandemia, hoy es una realidad. Es un torbellino de tareas e ideas enfocadas a hacer buen periodismo, pero poniéndole un precio justo y razonable. Y eso fue lo que Página Siete hizo en el país como ningún medio antes, generando una pasarela de pagos que hoy tiene dos paquetes: Bs 229 por 6 meses y Bs 449 por 12 meses. El pago puede hacerse con tarjeta de crédito, QR o Paypal.