$!Página Siete pide a sus lectores suscribirse al digital para apoyar el periodismo independiente que practica

En la misiva, Garáfulic explica que, en los últimos tres años, los ingresos de los periódicos se redujeron dramáticamente por la pandemia y por la caída de los anuncios publicitarios, causada por la crisis económica, pero que en el caso de Página Siete “la situación se complicó aún más, por el permanente acoso al que nos somete el Gobierno, mediante auditorías de varias instituciones del Estado, que, por supuesto, no afectan a nuestros competidores de línea oficialista”.

Con este modelo, Página Siete se suma a la tendencia mundial que ha puesto a los grandes medios del planeta a captar suscriptores para financiar sus actividades.

En la siguiente entrevista, Garáfulic explica los pormenores de la estrategia que se pone en marcha desde este martes.

¿En qué consiste la nueva etapa de las suscripciones y por qué se está implementando?

La pandemia ha tenido un fuerte impacto negativo para todos los diarios del mundo y, después, con la crisis económica actual, el efecto fue aún peor. Los medios de comunicación del mundo están evolucionando, cambiando su modelo de negocios para generar ingresos por suscripciones. En el caso de Página Siete, tenemos cerca de dos millones de usuarios únicos al mes, según Google Analytics, y se trata de gente que lee gratuitamente el periódico. Lo que queremos es generar contenidos especiales para una parte de ellos, contenidos que sean de interés y de utilidad, para lo que les pedimos que se suscriban a un precio relativamente bajo. Estamos hablando de cerca de cinco dólares al mes. No es mucho si se toma en cuenta que comprar un periódico físico cuesta seis bolivianos por día. Pero, para los diarios el impacto es muy importante, es la diferencia entre vida o muerte. Digo esto porque creo que los diarios que no evolucionen hacia la suscripción digital van a morir. Es un problema de tiempo. Página Siete está dando ese paso extremadamente importante porque ese pequeño ingreso, cuando lo multiplicas por miles o decenas de miles de personas, se convierte en un ingreso significativo que nos va a permitir equilibrar financieramente el periódico y seguir haciendo ese periodismo independiente y valiente que practicamos desde hace más de 12 años.

¿Qué se va a ofrecer a cambio de la suscripción en la primera etapa?

Primero vamos a tener el acceso al e-paper, que es el periódico impreso, pero en versión digital. Vamos a dar acceso a la hemeroteca, tenemos más de 12 años de archivos de Página Siete y la gente que esté suscrita va a tener acceso a esa base de datos. Adicionalmente, vamos a tener newsletters temáticos, temas de investigación y una sorpresa que no la voy a decir en este momento, pero que va a salir en las próximas semanas y que tiene que ver con el deporte.

¿Qué va a pasar con el resto de los contenidos?

Casi todos los contenidos van a continuar con acceso gratuito. Solamente estos productos que he mencionado van a estar detrás del muro de pago para suscriptores, pero puedo decirles que el acceso al 99% de los contenidos no necesitará de suscripción, será gratuito. En todo caso, quienes se suscriban, lo harán en buena parte, no solo por tener acceso a los contenidos especiales, sino porque valoran el trabajo que hacemos en Página Siete a favor de la sociedad.