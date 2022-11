Pandemia desnudó la precariedad de atención en salud de personas con VIH

La pandemia del covid desnudó la precariedad de la atención en salud de las personas que viven con VIH en el país. Esta emergencia sanitaria visibilizó -además- la discriminación que sufren en esos establecimientos, razón por la que no accedieron a sus tratamientos. Ante esa situación, se lanzó ayer “Me cuido por mí, me cuido por ti”, una campaña que promueve el cuidado, respeto y solidaridad hacia esta población.

“Durante la pandemia hemos sufrido bastante, no sólo por la ausencia de trabajo a causa del confinamiento, sino también porque hemos visto que la población diversa y la que vive con VIH no accede a los servicios de salud por el temor a la discriminación y la estigmatización”, dijo el presidente del Colectivo LGBT de La Paz, Cristofer Quiller.

Indicó que por eso el Fondo Mundial les ayudó a conseguir vacunas para esta población, pero muchos no querían recibir el inoculante por el estigma y la discriminación. “Decían si yo voy a ese lugar a vacunarme, sabrán que soy gay, bisexual, lesbiana o transexual, aunque en este último grupo es mucho más notorio”, aseguró.

Indicó que el acceso al servicio de salud fue muy complicado durante ese tiempo.

La representante de la población vulnerable, Chantal Cuéllar, relató que en el periodo de pandemia es muy importante valorar los derechos humanos de las personas, porque “en esta contingencia no se respetan los derechos humanos”.

Cuéllar dijo que las personas de las diversidades sexuales fueron las más afectadas durante este periodo, porque se encontraron con el estigma y la discriminación en los centros de salud y de covid. “Al vernos con covid y que somos parte de las diversidades sexuales, obviamente nos discriminaban”, aseguró. Añadió que el acceso a esos servicios es muy importante porque reciben diagnósticos y tratamiento.

La presidenta del Mecanismo de Coordinación País, Paola Pinto, resaltó que recibir un diagnóstico y un tratamiento antirretroviral ayuda a la población a prolongar el tiempo de vida y a no transmitir la afección.

“Esto demuestra que recibir el tratamiento es una forma de que uno pueda continuar con la vida y trabajar en la lucha contra el VIH”, indicó Pinto.

De acuerdo con datos que difundió el Ministerio de Salud hasta el 1 de diciembre del año 2021, en Bolivia se notificaron 24.634 personas portadoras de la enfermedad, de ellas 714 eran menores de 15 años. Además, según el reporte, 15.993 son hombres y 8.640 son mujeres. Hubo además un total de 8.775 jóvenes de 15 a 30 años.

Pinto destacó que del total de personas notificadas, “poco más de 13.000 reciben tratamiento antirretroviral, el resto, no”. “Si abordamos números específicos es alarmante, pero no queremos generar alarma, sino conscientizar a la población de que si bien tiene el diagnóstico de VIH, pueda recibir el tratamiento para vivir con la enfermedad”, dijo.

Y con ello -añadió- lograr que otras personas también accedan al diagnóstico y al tratamiento.

Para Quiller, esa labor fue “enorme” porque como en el primer periodo de la pandemia no había movilidad, para las personas con VIH era complicado asistir al Cdvir para recibir el tratamiento. Ante esa situación, tuvo que ir casa por casa en ambulancias y vehículos privados para llevar los medicamentos a los que necesitaban.

“De las más de 6.000 personas que viven con VIH, alcanzamos a abastecer a 4.000, pero no llegamos a 2.000, porque ellos viven en el área rural”, dijo.

Relató que cuando quiso viajar a los Yungas de La Paz para llevar los fármacos, los propios afectados no querían que vayan a su población porque decían: “Se van a enterar de que tengo VIH o me preguntarán por qué me traen medicamentos, por eso no querían que vayamos”.

Pinto indicó que gracias a la pandemia del covid hubo un distanciamiento de la población vulnerable con su centro de salud, por eso ahora con la campaña que se lanzó ayer “Me cuido por mí, me cuido por ti”, buscan que a través de la empatía y la solidaridad se invite a la gente a volver a su centro de salud, ya sea para recibir su tratamiento, su diagnóstico o su vacuna contra el covid.

“También es importante que como sociedad se deba reducir la discriminación y el estigma que hay frente al VIH y al coronavirus”, dijo.

Pinto indicó -además- que esta población no sólo busca ser escuchada, sino también busca tener un espacio, ser comprendida y contar con un espacio en la sociedad.

“La campaña tiene el objetivo de demostrar por qué es importante generar conciencia en la población”, indicó Pinto.

La representante de la Fundación Hivos, Carolina Montes, también coincidió que la pandemia afectó a que la población vulnerable y eso provocó su inasistencia a los centros de salud, por eso es que la fundación implementó una estrategia pos covid, la misma que busca mitigar el impacto de la pandemia y para proteger los logros del Programa VIH.

Esta actividad poscovid se promueve a través de una campaña comunicacional, en la que incluyen mensajes para promocionar el acceso a los servicios de salud. Entre los objetivos están la prevención del covid, la promoción del acceso a los servicios de salud, las pruebas de VIH, la adherencia al tratamiento y la vacunación contra el covid.

“Esta estrategia es integral y busca que entre todos nos cuidemos”, dijo Cuéllar.