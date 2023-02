Los estudiantes recogen y luego lo distribuyen en el curso 10 minutos antes del recreo. “El profesor que está en ese periodo en el aula controla (que consuman). A los chicos que no les agrada, lo dejan o lo comparten con alguien”, dijo, aunque aseguró que a la mayoría les gusta.

Resaltó que este instructivo se emitió “para evitar que los estudiantes boten sus raciones y no los echen a perder”. La profesora de lenguaje, Doris, contó que al ingresar a clase, el portero tiene preparada la planilla de entrega de los productos por curso.

Comenzaron las clases y también la entrega de la Alimentación Complementaria más conocida como desayuno escolar. Para algunos escolares estos productos son agradables, pero para otros no por lo que los guardan, regalan o botan. Por eso, para evitar que echen esos productos, los maestros controlan su consumo en aula.

¿Qué dicen los chicos?

“La mayoría de los productos me gustan, pero otros como las barras de chocolate no porque son muy azucaradas”, dijo una de las estudiantes.

Otra afirmó que los jugos son los que no le gustan porque le “provocan alergia en el cuerpo”. No obstante, indicó que los cereales y la leche sí les alimenta y mejor que lo que consumen en casa.

En el segundo de secundaria, dos compañeras contaron que no consumen su desayuno escolar porque no les gusta, pero para no botar prefieren llevar a la calle e “invitar a las personas que necesitadas”.

Relataron que esa actividad la hacen desde el año pasado, por eso incluso recolectan de sus compañeros para que en una buena cantidad lo distribuyan. “Ayer (en el primer día de clases) hemos hecho ya eso”.

Aracely de quinto de secundaria resaltó que este alimento es muy importante “porque algunos compañeros vienen a clases sin desayunar. Además es muy nutritivo”.

En Bolivia, este alimento se entrega desde los años 50, pero en 2014 la Ley 622 de Alimentación Escolar en el marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural le da la responsabilidad a los municipios para la entrega de este producto, el cual debe ser “nutritivo”.