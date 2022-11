Paro cívico: asociación de pacientes renales reporta que hay cinco fallecidos por falta de diálisis

Relató que el primer día de paro uno de los pacientes no fue a su cita del sábado, pero llegó la noche del martes y los médicos ya no pudieron hacer nada porque su cuerpo se había llenado de toxinas.

El representante dijo que en algunos puntos de bloqueo se impide el paso de los pacientes sin escuchar razones. “Queremos rogarle a la población que tengan la sensibilidad de dejarnos pasar, porque algunos van en moto, otros en movilidades, otros en bicicleta y no los dejan pasar. Ahora ni bicicleta dejan pasar”, señaló.

“Ayer tuve un percance en el Séptimo anillo, el paciente tenía que ir hasta el Octavo anillo, pero no pudo ir porque estaba cerrado con alambre de púas. Eso no puede ser. Le mostré la credencial de salud y no me lo dejaron pasar. El paciente quedó llorando, hasta yo lloré de impotencia”, recordó.

Este jueves Santa Cruz cumple 34 días de paro cívico por el pedido de Ley de Censo, y más allá de esta demanda –que para Torres es buena para todos—, el sector pidió a los bloqueadores que tengan empatía con los pacientes renales.