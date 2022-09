Partido de Arias en crisis: jalón de orejas y posibles procesos

El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció que convocará a los concejales de su bancada Por el Bien Común Somos Pueblo para pedir explicaciones sobre la aprobación de la norma de construcción que fue rechazada por diferentes sectores y vecinos. La presidenta del Concejo Municipal, Yelka Maric, analiza procesos contra los legisladores ediles.

“Lo que haremos es pedir explicaciones a nuestra bancada, que nos digan qué ha pasado, qué interés particular o colectivo están defendiendo”, dijo Arias. Indicó que les pedirá “explicaciones políticas” porque esta norma fue aprobada por cuatro concejales de su bancada: Óscar Sogliano, Lourdes Chambilla, Lucio Quispe y la proponente de la misma, Lucía Mamani. Contó también con el voto de Pierre Chaín del MAS.

“Voy a pedir explicaciones, hay que dar aclaraciones políticas”, dijo Arias. “Ahora estamos abocados para que esta norma no asuste a la ciudad de La Paz y sepan que el alcalde va a defender siempre los intereses de los paceños”, sostuvo y reiteró que no promulgará dicha ordenanza municipal.

El jueves, Página Siete informó que cinco concejales aprobaron la ordenanza municipal que permite la construcción sin restricciones en 10 zonas de la ciudad de La Paz. Este hecho provocó molestias de vecinos, profesionales de diferentes sectores y hasta la reacción de la máxima autoridad del legislativo edil.

La presidenta del Concejo Municipal, Yelka Maric, aseguró que el proceso de aprobación de esta ordenanza destapó cinco irregularidades. Por esa razón, la autoridad edil dijo “que analizan procesos” contra sus colegas porque no cumplieron los requerimientos para el tratamiento adecuado de las normas ediles.

Maric indicó ayer que este proyecto no obtuvo la mayoría absoluta “seis votos a favor”, cuando se sometió a votación. Aseguró que ésa es la cantidad que se necesita como mínimo según la Ley 7 de Ordenamiento Jurídico y Administrativo del Concejo Municipal y el Reglamento Interno, por lo tanto no fue aprobada.

“En la conferencia de prensa (del viernes pasado) he detallado los vicios de nulidad de proyecto de ordenanza municipal “que tanto nos ha dolido”, dijo y solicitó a la población que se quede tranquila, ya que esta normativa no regirá “porque no la firmó”.

La autoridad municipal aseguró que dicho proyecto ya fue devuelto al secretario del Concejo Municipal de La Paz (Óscar Sogliano). Maric agradeció al Colegio de Arquitectos, a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, a la Cámara de Construcción Departamental, a los diputados, senadores y a todos los vecinos que “han elevado su voz y que han puesto en alerta a la ciudad”.

“Soy una firme convencida que sumando voluntades, experiencia y conocimiento podemos lograr mucho más. La participación de los que aman a La Paz es menester para cualquier iniciativa legislativa si queremos mejorar el lugar donde vivimos”, indicó.

El concejal y presidente de bancada del oficialismo, Lucio Quispe, dijo el viernes que ayer se iba a tener una reunión con toda la bancada para analizar lo que pasó con dicha norma. Aunque resaltó que él aprobó la disposición porque es necesario contar con una norma actualizada, ya que la anterior es muy antigua. “Pero si no se aprueba, está bien”, indicó.

Este medio intentó comunicarse con el concejal Sogliano para conocer su posición, pero no respondió su teléfono celular. Se conoció que el legislador viajó a la capital cruceña para participar de la Fexpocruz.

Respecto a la norma observada, el concejal del MAS Javier Escalier afirmó que la reacción de Maric y la de Arias fue “tardía”. Pero el legislador edil añadió que apoyan esa decisión “porque tiene que haber una socialización de la normativa”. “Nosotros siempre vamos a velar por los intereses de la ciudadanía”, dijo y añadió que el partido oficialista no se pone de acuerdo en aprobar normas y genera controversias que perjudican a la bancada minoritaria.