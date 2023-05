En tanto, el presidente de la Asociación de ExAlumnos del Colegio Juan XXIII de Cochabamba, Hilarión Baldiviezo, indicó que ellos no apoyan ese pedido. “Nosotros sabemos que hay sacerdotes buenos y malos. No podemos poner a todos en la misma bolsa. Eso sí, los que encubrieron o los que cometieron esos delitos deben ser sancionados”, dijo.

Acotó que “algunas denuncias son reiteradas contra las mismas personas”, por lo que indicó que entre los denunciados están Pedrajas, Luis María Roma Padrosa, Antonio Gausset “Tuco”, Alejandro Mestre, entre otros.

“Nos preocupa la desidia que tuvo la organización católica al no haber denunciado, al no haber denunciado oportunamente los hechos y brindar una cobertura o una especie de protección a estos hechos aberrantes que sucedieron en nuestro país. Son décadas que se han dado las violaciones a niños, adolescentes y no se denunciaron”, acotó Lanchipa.

Página Siete informó el pasado domingo que desde 2017 al menos 12 sacerdotes fueron denunciados por pederastia, de los cuales hay más de 172 víctimas. Uno de ellos es el padre Jorge L.M.V. “Coco”, quien también fue denunciado por acoso y abuso, pero el sacerdote aún continúa como párroco de una iglesia del municipio de El Puente de Tarija. También está la denuncia contra el padre Pica.