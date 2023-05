El exjesuita Pedro Lima, quien en 2001 fue expulsado de la orden religiosa por denunciar abusos, llegó al país para dar su testimonio y reunirse con las víctimas. Señaló que teme por su vida, pero no callará.

“Las víctimas están empezando a hablar. Me preguntaron si no tengo temor por mi vida, claro que tengo miedo por mi vida, pero no voy a callarme a raíz de eso, el miedo no me va a paralizar. Pica es la punta del iceberg, pues hay mucho otros casos de sacerdotes de la Compañía de Jesús que han abusado de niños y que hasta ahora han estado impunes”, declaró ante la prensa.

Lima señaló que busca reunirse con las víctimas de abuso y agregó que tiene tres objetivos: que los crímenes no queden impunes, que se repare a las víctimas y que estos casos no se repitan.