Un día después de la reunión, Lima recibió una carta que oficializaba su salida. Sin embargo, la expulsión no fue la única represalia. Y es que los jesuitas se comprometieron a financiar sus “gastos académicos de matrícula y créditos”, para que pudiera estudiar la carrera de Teología con el fin de “optar a la ordenación sacerdotal”.

Lima aceptó y asegura que también recibió 3.000 dólares de la mano del catalán Marcos Recolons, entonces un alto cargo de la orden, que unos años más tarde llegó a la cúpula de la orden en el Vaticano. No obstante, después le cortó el financiamiento, porque “seguía hablando de los casos de pedofilia”.

“Un año y medio después, me llamó Recolons por teléfono para decirme que la compañía me sancionaba y me cortaba la financiación [de los estudios] porque seguía hablando de los casos de pedofilia. Fue una forma de acallarme. Me dijo: ‘No voy a permitir que hables [mal] de mis hermanos jesuitas”, afirma.

El exjesuita sostiene que la Compañía de Jesús encubrió de manera sistemática los casos de abusos que conocieron y que sancionó y acalló a quienes lo denunciaron.

Lima fue jesuita entre los años 1992 y 2001. Pasó como novicio y maestro por Oruro, Cochabamba y Sucre. “En todas ellas relata que fue testigo de los abusos que cometieron Pica y Luis Tó -otro jesuita que la orden trasladó en 1992 hasta Bolivia por una condena de pederastia en España- y acusa de los mismos delitos a Antonio Gausset Capdevila , alias Tuco, un prestigioso sacerdote catalán que desarrolló su carrera eclesiástica en Bolivia”, señala el periódico español.

Este último caso fue el que finalmente provocó que Lima acudiera en 2001 a denunciar los abusos a sus superiores.