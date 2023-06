Una pelea entre escritores manchó la jornada del sábado la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz (FIL) 2023. El escritor paceño Daniel Averanga empujó y pateó al autor cruceño José Párraga, con quien mantenía una discusión sobre el departamento cruceño.

De acuerdo con el relato de Párraga, la discusión habría comenzado porque Averanga “señalaba que los escritores cruceños son mediocres, incultos, ignorantes, racistas, logieros, hijos de Camacho y otros epítetos más ofensivos”.

“Estábamos saliendo, pero apenas cruzando la puerta de salida me pegó un tremendo empujón por la espalda que me lanzó de cara contra la columna de ladrillos, ya en el suelo, me pegó una patada y estaba dispuesto a masacrarme, y lo hubiera hecho si no hubiera intervenido mi amigo Hernán Cabrera junto a Ramiro Jordán, ambos escritores cruceños”, contó Párraga.

Por su parte, Averanga indicó que él no atacó a todos los escritores cruceños ni habló mal de Santa Cruz, pero que a raíz de un comentario empezó a recibir amenazas, por lo que reaccionó.

“Don José Párraga, alías el escribidor, se acercó mientras yo estaba paseando a donde estaba Jorge Catacora. Ese tipo aficionado a atacar personas, con la palabra nomás, porque físicamente no da la talla, ya lo ha demostrado hoy”, indicó.

Al proseguir con el relato, Párraga contó lo que le dijo Averanga “este tipejo viene a amenazarme y me dice que esa tu cara fea te la voy a arreglar a puñetazos”. “Yo le digo, que no hay problema y le digo que por qué no vamos ahorita”, agregó el escritor alteño, según un reporte de radio Actualidad.

Tras ese incidente, la Cámara del Libro de Santa Cruz de la Sierra emitió un comunicado en el que rechaza “cualquier tipo de discriminación y actos violentos hacia cualquier persona”.

Lamentan que un espacio de encuentro entre escritores y público se vea empañado por un hecho de intolerancia entre dos personas y piden respeto y tolerancia.