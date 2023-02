La epidemia de dengue está sobre el país con saldos fatales especialmente entre la población infantil, pero las autoridades no comienzan a coordinar acciones para encarar las consecuencias de la enfermedad. Las tareas de prevención no se hicieron en su momento, y en la semana que termina se cuentan 29 muertes por esta causa, la mayoría de ellas en Santa Cruz.

Los centros de salud están abarrotados con niños en edad escolar, en muchos casos con fiebre, que acuden a la consulta de la mano de sus madres. Según el gobierno municipal, el 54% son pacientes pediátricos de cero a 14 años de edad, en muchos casos llegados de municipios vecinos. “No hay prueba para dengue, hace 20 días que no nos llega”, informa una bioquímica a una paciente en el centro Villa Fátima, ubicado en el Tercer Anillo y administrada por el municipio. Allí, los funcionarios atienden las fichas de siempre, pero si aparece un niño con temperatura elevada se prioriza su control hasta que supere el estado o sea remitido a un hospital de segundo nivel.

“Esto lo habíamos alertado con la Alcaldía en el mes de septiembre del año 2022. (Entre) septiembre y octubre se hicieron las recomendaciones para hacer las acciones de destrucción de criaderos en los meses de octubre y noviembre, pero en Santa Cruz hubo un mes y un poco más de inamovilidad que no permitió que la Alcaldía pueda hacer esa labor. Entonces los casos comenzaron a aparecer en gran proporción en diciembre y continuaron en enero”, dice Marquina.

El director del Sedes, Julio Koca Paniagua, designado a mediados de enero por el gobernador Fernando Camacho desde Chonchocoro, afirma que la información que tiene es que el Sedes hizo campañas de prevención con fumigaciones en lugares donde aparecían los brotes, principalmente por Yapacaní, Buena Vista y San Carlos.

“No es un tema del paro. Lo que no hubo fue saneamiento básico, que se originó en el transcurso de ese tiempo. Los responsables de saneamiento básico son los municipios. Paro no hubo en Trinidad, pero ahí hay más casos (de dengue) per cápita que en Santa Cruz”, comentó.

La ausencia de saneamiento básico a la que se refiere es la falta de poda de los pastos y malezas en las áreas y parques públicos, donde, asegura, se reproducen los mosquitos.

Por su parte, en el municipio prefieren pasar la página y no buscar responsables. La secretaria municipal de Salud, Adriana Amelunge Hiza, explicó en un acto público que “esta enfermedad no tiene culpables” y que su comportamiento es cíclico en los países de la zona tropical del globo, por tanto era de esperarse su reaparición.

El alcalde Jhonny Fernández, en tanto, afirmó que su gobierno municipal fue el primero, sin decir cuándo, en declarar emergencia y desarrollar campañas de información dirigidas a la población. Pero las grandes mingas de limpieza, convocadas por el municipio para eliminar recipientes que puedan contener agua detenida, tanto en espacios públicos como en domicilios, se realizaron en este mes de febrero que termina, cuando el dengue ya se había cobrado la vida de dos decenas de personas y la salud de otras miles.

La falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno entorpece también las acciones paliativas, ya no preventivas, contra el dengue. El Sedes, por ejemplo, realiza también intervenciones para destruir vectores, explica Koca Paniagua, en campañas que involucran a universidades, estudiantes de secundaria y otras entidades (CRE, etc.).