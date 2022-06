Pelea por tierras en Sorata deja dos muertos a golpes

Dos muertos y varios heridos dejó el jueves una pelea por tierras en Sorata, informó la Policía ayer, cuando sus efectivos lograron llegar hasta la comunidad Tamiplaya Tolapampa, del municipio de Sorata, en La Paz, para rescatar los cuerpos y tratar de calmar los ánimos en esa región.

Según los reportes preliminares, el conflicto comenzó el jueves por avasallamiento de tierras. Dos grupos de comunarios se disputan un territorio en esa comunidad, debido a eso se registró una pelea que terminó con dos varones que perdieron la vida tras recibir golpes.

De acuerdo con el informe del comandante departamental de la Policía, Ismael Villca, “son dos personas de sexo masculino, la consecuencia es por golpes”, relató a los medios de comunicación. La autoridad policial señaló que no se confirmó que en el enfrentamiento se hayan usado armas de fuego, debido a que las dos víctimas tienen diferentes policontusiones.

Villca indicó que en un principio efectivos de Sorata se dirigieron a Mapiri y ayer la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) junto a la Policía Fronteriza, llegaron al lugar para precautelar la seguridad de la población. “El motivo, de acuerdo al informe que tenemos, es el avasallamiento. Dos sectores se sienten propietarios de cierto territorio”, explicó.

Pedidos de justicia

El portal Wara Noticias publicó en su cuenta de Facebook un video en el que los familiares de los fallecidos piden justicia en una marcha por la comunidad.

“¡Justicia!, ¡justicia!, ¡justicia!”, gritaba un grupo de comunarios mientras caminaban por el sector. Según ese portal de noticias, Susana Silva, secretaria general y otros comunarios de Tamiplaya Tolapampa, del cantón Chiñijo, denunciaron que sus tierras fueron avasalladas por un grupo de pobladores ajenos de la región que fueron contratados por Gabriel C., Mario L. y Genaro Q. para tomar esas tierras.

No obstante, en los comentarios de esa publicación hay personas que acusan a Silva de ser ella y sus compañeros de avasallar sus predios.

Según los reportes preliminares, la zona del conflicto está a una tres horas de viaje en vehículo y para llegar a dicha comunidad se debe ingresar a pie en unas dos horas, aproximadamente. La Policía también indicó que hay varias personas heridas a raíz del enfrentamiento, aunque no precisó cuántas ni en qué situación se encuentran.

Los cuerpos fueron velados

Envueltos en frazadas y encima de dos mesas, los cuerpos de los dos comunarios que murieron el jueves fueron velados en la comunidad de Tamiplaya Tolapampa.

“Desde el jueves, el día que ha pasado esto, yo he llamado a los doctores del INRA, he llamado a todas las autoridades, porque antes ya hemos sufrido otros avasallamientos y amedrentamientos, pero no nos han hecho caso”, contó una de las comunarias de esa región paceña.

Asimismo, explicó que las autoridades le prometieron que le iban a dar una orden de desalojo y con la presencia de la Policía. “Con esa resolución he ido a caminar a Sorata para que vengan a ayudarnos a hacer el levantamiento legal de los cuerpos, pero no han querido venir, no me han querido dar ni fiscal”.

Denunció que la seccional de la comunidad dio avales de propiedad a los otros comunarios que son denunciados de ser los avasalladores. “¿Dónde vamos a encontrar nosotros justicia? ¿Acaso nuestra vida no tiene valor para que nuestros hermanos hayan caído de esa manera?”, cuestionó la mujer.

La Policía informó que hay efectivos aún en la comunidad con el fin de velar por la seguridad de los comunarios e impedir que haya otra pelea en la región con resultados fatales.