Periodistas marcharán en apoyo a Puma, alcalde Brú niega proceso penal

El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Cercado, del departamento de Tarija, realizará una marcha en apoyo al periodista Roberto Puma, del municipio de Yacuiba, quien denunció que es acosado para revelar sus fuentes de información en un caso de denuncia de mal estado del desayuno escolar. El alcalde de esa región, Carlos Brú, negó que haya iniciado un proceso penal en contra del radialista.

“Marcha por la libertad de prensa, en apoyo al compañero Roberto Puma, procesado injustamente por el alcalde de Yacuiba, Carlos Brú, exigiendo que revele sus fuentes, violando el artículo 8 de la Ley de Imprenta”, se lee en un afiche que difundió la organización.

Puma, desde hace varias semanas, ha denunciado públicamente que, tras haber realizado un reportaje periodístico, el alcalde Brú lo persigue para obligarle a revelar sus fuentes. Dijo que incluso lo procesó penalmente.

Hoy, la Defensoría del Pueblo de ese municipio se pronunció tras conocer este hecho y advirtió que el ejecutivo municipal no debe acudir a la vía penal, pues existe un Tribunal de Imprenta que regula estos casos. Asimismo, enfatizó que no se puede vulnerar el secreto de fuentes.

La manifestación se llevará a cabo el lunes 12 de septiembre y la concentración será a las 8.30 horas en la plaza Campero. Exigen que se respete la libertad de prensa y el secreto de fuentes, ya que ésta “es inviolable”.

Alcalde dice que una medida preparatoria no es un proceso penal

Al respecto, en una conferencia de prensa, el alcalde negó las acusaciones y dijo que no existe ningún proceso penal abierto contra el radialista.

“De manera mal intencionada han empezado a surgir comentarios que hubiese vuelto el exalcalde con procesos contra la prensa, no señor, no hay ningún proceso contra nadie, esa es una gran y vil mentira que alguien la está inventando malintencionadamente”, dijo.

Explicó que el 19 de julio envió al periodista una carta notariada, “por cuestiones de formalidad”, para solicitarle que informe qué directores de unidades educativas o padres familia denunciaron el presunto mal estado de los productos del desayuno escolar, ello con la intención de iniciar un proceso contra la empresa infractor; sin embargo, indicó que el periodista no le respondió.

Envió una segunda carta notariada con fecha 2 de agosto, pero tampoco fue respondida, razón por la cual dijo que acudió a un juez para que la Justicia sea la que le pida al radialista la información requerida.

Para Brú, las medidas preparatorias “no son un proceso penal”, por lo que, una vez más, negó las acusaciones.

“Le estoy pidiendo que el juez le pida la información, esto no es proceso, esto no es denuncia contra Robertito Puma, mi amigo, no es denuncia, no es proceso. Les estoy demostrando documentalmente que no hay nada de eso (...) Yo no entiendo por qué se molesta Robertito”, dijo.