Perritos viajeros: buses permiten viajar con mascotas y solicitan tres requisitos

Las empresas de transporte interdepartamental solicitan al menos tres requisitos para permitir el viaje de las mascotas. Los perritos pequeños deben estar en un canil si desean ir junto con los pasajeros y en caso de ser animales de mayor tamaño, deben ser trasladados en su perrera, estar sedados y viajar en el área de equipaje.

“Es un gran avance. Antes, todo el tiempo debía ocultar a mi perrita para viajar a Cochabamba. Ahora es más sencillo”, contó Katerín a Página Siete, una joven que junto a su mamá viajó ayer al mediodía en compañía de Peka, su mascota.

La joven comentó que antes de Peka la familia tenía otra perrita de color café. “Nos acompañó 15 años y como al principio no dejaban llevar animalitos en las flotas, la envolvíamos en frazadas para ingresarla al bus porque no teníamos con quién dejarla en casa”, dijo.

Katerín contó que sus mascotas están acostumbradas a realizar viajes de siete a ocho horas en bus sin molestar al resto de los pasajeros. “Como la ocultábamos, la gente se enteraba que había un perrito en el vehículo recién cuando llegábamos a Caracollo, cuando ya habíamos recorrido la mitad del trayecto”, añadió. “Ni los pasajeros se daban cuenta y en algunos casos ni al llegar hasta el destino”.

Peka es una perrita que no ladra dentro del bus, va tranquila y no hace sus necesidades hasta que llega a una parada o tranca. “Se echa en la parte de abajo del asiento y no molesta”.

La mascota ingresó ayer a un bus sin canil y el conductor -al ver al animal- le pidió a las dueñas que la lleven en una caja. “Las empresas nos venden los boletos, pero no nos informan qué requisitos; sólo al subir nos piden una u otra cosa. Además, no podría ponerla en una caja porque comenzará a llorar. Si la pongo en el buzón se pondrá muy triste, estará incómoda y le faltará aire”, explicó.

Además, el personal del bus pidió a las dueñas que coloquen un pañal a la perrita para evitar malos olores o que ensucie en los asientos.

Los operadores de la Terminal de Buses de La Paz indicaron que solicitan al menos tres requisitos para transportar a las mascotas en las flotas.

“Si son pequeños, los pueden llevar en una jaulita, pero si son más grandes, sólo pueden ser transportados en una casita grande en el buzón. Se los coloca en la parte posterior para que puedan respirar de una mejor forma. Los dueños, en cada parada, deben fijarse cómo está su mascota”, agregó la administradora de una empresa de viaje que prefirió no dar su nombre.

Gloria, la encargada de venta de boletos de la empresa Cosmos, ratificó estos requisitos. “Para que la mascota vaya dentro del bus, con los pasajeros, no debe ser muy grande y debe ir en su canil o jaulita. No debe pisar el asiento. Los perritos más grandes deben ir en su jaula y en la parte de abajo, en el área de equipaje”, afirmó. Añadió que “no se permite” transportar a los perritos en los brazos del pasajero, tal como lo hizo Peka.

Juan Carlos, de la empresa Trans Copacabana, aceptó que los animales pequeños pueden ir con los pasajeros, pero no los grandes porque “pueden ladrar”, “se lanzan gases e incomodan al resto de los pasajeros”. “También muerden los asientos y cables y hacen sus necesidades dentro del bus”, explicó.

Reconoció que para muchos dueños el hecho de llevar a sus mascotas en el área de equipaje “es muy complicado”. “El bus va con encomiendas, maletas y le puede faltar el aire. Una vez un perro viajó en una caja grande en la parte de abajo. Hizo sus necesidades en el viaje y ese líquido llegó a varias maletas”, dijo.

Casi todas las líneas de flotas en La Paz ofrecen el servicio de transporte de mascotas para que puedan viajar con sus dueños.

Los requisitos fueron definidos por las empresas de transporte porque la resolución 20/2011 de la ATT es más restrictiva. Según el documento, los dueños deben presentar un certificado de sanidad de la mascota que acredite sus vacunas; debe ser transportada en una “jaula especial” y debe viajar “únicamente” en el buzón.