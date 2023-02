Ante la sequía y los bajos niveles en los embalses de agua, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua prohibió el uso inadecuado del agua potable durante el Carnaval, mediante la Resolución Ministerial N° 033. Se pidió a la población no desperdiciar el líquido.

“Vemos con mucha preocupación la escasez de agua y por eso queremos convocar desde el Gobierno nacional, a todo el pueblo boliviano, para que hagamos un uso apropiado y racional del agua durante estas épocas de Carnaval”, dijo el ministro de dicha cartera, Juan Santos Cruz.

Resaltó que aunque se respeta la tradición, el agua es un recurso finito y vulnerable que se debe preservar.

La norma prohíbe el uso inapropiado del agua potable para consumo humano durante las festividades del Carnaval, para evitar el desperdicio del líquido vital. La restricción rige para todo el territorio nacional.

El control debe ser realizado con el apoyo de las gobernaciones, alcaldías, la Autoridad de Control y Fiscalización del Agua y las diferentes empresas suministradoras de agua potable y alcantarillado. Estas entidades deben asumir medidas sancionatorias, acorde a sus competencias, para los infractores.

Todos estos aspectos se deben coordinar con el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, como responsable de la aplicación y seguimiento de la resolución ministerial.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, adelantó que en este municipio las sanciones serán pecuniarias. En los próximos días serán definidas en una normativa municipal. “Vamos a emitir una disposición, donde estableceremos la prohibición del uso de agua en esta época de Carnaval, porque no estamos para botar el agua. Las represas no están en su nivel y las lluvias no son suficientes, por lo que no garantizan una provisión como para desperdiciar”, afirmó el burgomaestre paceño.

Indicó que desde el municipio se ayudará en el control y la sensibilización del uso de agua en lavaderos de autos y construcciones.