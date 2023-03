Cristina vivió parte de su infancia y adolescencia en un centro de acogida de Cochabamba después del abandono de sus progenitores. A su padre jamás lo conoció y su madre la dejó en un hogar cuando tenía siete años porque no podía hacerse cargo de ella, sobre todo luego de que había formado otro hogar. Después, ella fue adoptada y debido a la experiencia que vivió se propuso que cuando sea adulta adoptaría a un niño o niña sin familia.

Actualmente, Cristina tiene 32 años, está casada y es madre biológica de dos niños de 10 y ocho años. Desde hace cinco intenta adoptar a un niño o niña, pero los estigmas sociales, sobre todo el de su familia, dificultan que cumpla con su propósito. “Como ya tengo dos hijos, mis padres y hermanos adoptivos me dicen que no es bueno que adopte a otro, que puede existir rivalidades entre los tres, que mi hijo o hija adoptado no se va a sentir bien, que sería rechazado. Sé que puedo darle amor, pero tampoco quiero hacer las cosas mal”, asegura Cristina.

En 2018 fue a las oficinas del entonces Sedeges (ahora Sedepos) a recabar los requisitos de adopción. Cuando observó lo que se necesitaba no le pareció complicado y luego de hablar con su esposo pasaron los cursos de padres adoptivos.

“Me sentía muy satisfecha y conforme, porque ya había iniciado el proceso de adopción. Me imaginaba el rostro de hijo o hija, me imaginaba juntos a todos mis hijos. También recordaba lo sola que me sentía en el hogar y estaba convencida que le estaba dando otra oportunidad a un menor que me necesitaba”, asegura Cristina.

Sin embargo, cuando les tocaba cumplir con el siguiente requisito tuvieron que paralizar el proceso tras el fallecimiento de su padre adoptivo.

“Fue una decisión muy dura para mí. Mis hermanos me decían que no era oportuno que siguiera con la adopción sobre todo porque mi padre se oponía a esa decisión. Mi esposo me ayudó mucho en todo lo que pasamos. Pero igual me propuse continuar con la adopción en unos meses y espero lograrlo”, dice muy convencida.

Actualmente, en Cochabamba más de 1.500 niños, niñas y adolescentes viven en centros de acogidas en espera de una familia adoptiva.

Predominan los menores mayores de cuatro años y adolescentes.