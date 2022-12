Pese a tener una flamante infraestructura y equipos de alta tecnología, el Hospital El Alto Sur –ubicado en el distrito 3 de la zona Cosmos 79 de la ciudad de El Alto– agoniza, pues no puede funcionar por la falta de recursos. El apoyo que recibe este establecimiento –según el personal– concluye la próxima semana.

“El hospital fue inaugurado en 2020 por la pandemia. Es un nosocomio con una infraestructura de punta y de hecho es considerado uno de los mejores de Sudamérica porque en (este establecimiento) deberían funcionar 38 especialidades. Tiene equipos nuevos de alta tecnología, cuenta con 18 camas para terapia intensiva neonatal y oncología, (además tiene) laboratorios. Todo”, dijo el director del Hospital del Sur, Roberto Carlos Aranda Asturizaga.

Pese a contar con todo, este hospital funciona al 26% de la capacidad porque no cuenta con recursos para subsistir.

Página Siete visitó el miércoles pasado el Hospital El Alto Sur y evidenció que la infraestructura es nueva: por ejemplo, en algunas salas no retiraron las bolsas de los sillones nuevos.

En sala de espera, existen más de 30 sillas para los pacientes, pero el día de la visita sólo unas cinco personas esperan su turno.

“Mucha gente no quiere acudir al hospital porque cuando necesitan exámenes precisos o internación deben ser trasladados a otro centro de salud”, precisó don Alfredo, un paciente que nunca olvidará el mes de septiembre pasado, cuando le diagnosticaron cáncer y le dijeron que lastimosamente no podían hacer nada en el Hospital El Alto Sur porque no cuentan con un cirujano oncólogo para la operación.

“He visto en la televisión que en este hospital (El Alto Sur) han inaugurado la sala de oncología, por eso he venido confiado, pero me han rechazado, porque no tenían médicos”, lamentó Alfredo y aseguró que –por esa razón– tuvo que ir a otro hospital de La Paz, donde ahora está en lista de espera por la cirugía.

“Duele que, teniendo semejante hospital en El Alto, tengamos que seguir mendigando atención en el hospital de La Paz”, dijo.

El director del Hospital El Alto Sur indicó que evidentemente el hospital no está funcionando al 100% y sólo atiende en un “26%” de su capacidad, aunque indicó que cuenta con 17 especialidades: medicina interna, neumología, cardiología, gastroenterología clínica, nefrología, dermatología, pediatría, ginecología, obstetricia, neurología, reumatología, terapia intensiva, anestesiología, emergenciología, oncología clínica y radioterapia, entre otros.

Este hospital ya tiene más de dos años de funcionamiento. Fue inaugurado en agosto de 2020 por el Gobierno de Jeanine Añez, debido a la urgencia de la pandemia del covid.

Aranda explicó que ese proceso de creación no fue regular, porque en uno normal se necesita un tiempo de dos años para poner en marcha la infraestructura, es decir, hacer pruebas de las salas y del equipamiento porque es muy importante la capacitación del personal.

“Ahí el personal tiene la garantía de que los equipos estén funcionando de forma correcta y no existan problemas cuando se entregue el nosocomio”, dijo Aranda.

Sin embargo, el médico explicó que como la pandemia obligó a inaugurar el hospital para desahogar el sistema de salud colapsado, se abrió sin seguir los procesos, en especial en el área de terapia intensiva.

“Como era un nosocomio que atendía a pacientes covid, este establecimiento contó con recursos que se habilitaron para atender la emergencia, sin perder de vista las patologías de base que podrían atenderse y que eran de solución clínica, pero no quirúrgica, porque no se habilitó el quirófano”, recalcó Aranda.

Ahora, esos recursos se acaban. El establecimiento no cuenta con dinero para atender a la población, ya que aún no se sabe quién se hará cargo de su administración. Fue construido como uno de tercer nivel y tendría que hacerse cargo la Gobernación de La Paz. “Pero el hospital parece huérfano, porque a la fecha nadie se hace cargo de él”, tampoco el Ministerio, “porque no es su competencia”, según el personal de salud.

A poco más de dos años de su inauguración, el hospital ahora está en el limbo. Cuenta con 18 unidades de cuidados intensivos neonatales en el área Materno Infantil y no funcionan. “Estas camas son muy importantes para el departamento porque existen muy pocos (de esos equipos) en el resto de los hospitales públicos de tercer nivel”, dijo.

Indicó que, al igual que esa área, los ambientes de quirófano tampoco están funcionando. Eso también por falta de personal.

Agregó que el área de oncología funciona a medias. De los dos búnkers con aceleradores lineales, sólo uno funciona. El espacio de braquiterapia aún no fue habilitado, al igual que el ala de medicina nuclear y de oncología clínica por dos motivos: el primero es porque no hay personal y el que tienen sólo cuenta con medio ítem.

Como segunda causa, la Agencia de Tecnología Nuclear (ATN) no otorga la licencia de funcionamiento por falta de personal.

Pese a ello, el área arrancó y a la fecha ya se atendieron a 38 pacientes de radioterapia y se hicieron 637 sesiones. “Todos con éxito”, dijo orgulloso.

La presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y de familiares, Rosario Calle, dijo que se siente desilusionada porque este hospital era la esperanza para los pacientes oncológicos y ahora no pueden descongestionar el Hospital de Clínicas. “Esperamos que las autoridades habiliten (el nosocomio) lo antes posible”, indicó.

Recursos

La falta de personal no es el único problema de este hospital de tercer nivel, sino también el de los recursos económicos provenientes del Sistema Único de Salud (SUS).

El director del nosocomio detalló que comúnmente, cuando un hospital atiende a un paciente a través del SUS, éste lo adscribe, luego le presta el servicio médico gratuito, le da medicamentos y todos los papeles de descargo de esos servicios los envían al programa dependiente del Ministerio de Salud, esta entidad los revisa y, tras una supervisión, paga por esos servicios al gobierno municipal o departamental del cual depende el establecimiento de salud. Luego, las autoridades locales depositan ese dinero al hospital.

En este caso, como el Hospital El Alto Sur aún no fue transferido a la Gobernación de La Paz, nadie le deriva esos recursos, aunque preste los servicios médicos de forma gratuita.

Aranda indicó que los recursos con los que actualmente funcionan provienen de la emergencia sanitaria y de un programa, “pero eso termina el 31 de diciembre”. Advirtió que en una semana “la situación del hospital se volverá crítica”. “Lo peor es que todavía no hay avances en la transferencia a la gobernación”, dijo. Añadió que desde hace un tiempo hasta la fecha se están minimizando los costos en todas las prestaciones de los servicios médicos.