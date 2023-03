Pese a que hay rebalse de agua en dos represas de La Paz, el almacenamiento del líquido sólo alcanza al 74% y se tiene menos de 15 días para que concluya el periodo de lluvias. Desde la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) afirmaron que se realizan todas las tareas para garantizar el abastecimiento para este año, por eso sugieren a la ciudadanía evitar malgastar.

“En la actualidad estamos con 74% de la capacidad de almacenamiento de agua, (es decir que tenemos) 43 millones de metros cúbicos en 10 represas”, afirmó el interventor de Epsas, Bladimir Iraizos, al asegurar que esa capacidad de almacenaje no pudo ser posible sin los trabajos adicionales que se realizan para ello.

“Es el caso de las aducciones que se hacen en Palcoma, el canal Estrellani, la aducción del río Unduavi y el bombeo de Pongo. Por eso incluso se registra el rebalse de la represa de Incachaca y Hampaturi, donde (realizamos la visita) el fin de semana”, resaltó.

A pesar de ello, admitió que aún falta “19 millones de metros cúbicos” para garantizar el líquido para esta gestión. Lamentó que debido a que este año las lluvias se retrasaron y fueron por periodos cortos, no se cuenta con la cantidad suficiente.

“Esperamos que todavía nos acompañen las lluvias, ya que se cuenta con la capacidad suficiente como para almacenar”, dijo.

La pronosticadora de turno del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) Ana Mendoza informó que la época de lluvias concluirá a fines de este mes. “Eso significa que las precipitaciones van a ir disminuyendo tanto en cantidad como en intensidad”.

Reconoció que para abril se contará con lluvias dispersas y de corta duración de forma aislada y paulatinamente tendrá el ingreso de frentes fríos que se volverán característicos de los meses secos.

Debido a ello, Epsas trabaja en proyectos no sólo para almacenes, sino también para la perforación de nuevos pozos en bolsas de agua “vírgenes”.

La autoridad espera que con la acción se llegue a abastecer a la población hasta el próximo año. Sin embargo, resaltó que es importante cuidar el agua. La gente debe cuidar el líquido porque no es un recurso renovable.

Además, informó que se instalan nuevas tuberías en la ciudad de El Alto para conducir agua a la ciudad de La Paz. “Estamos colocando una tubería con mejores condiciones. También se está abriendo un canal en Incachaca para conectar a la planta de Pampahasi para que se conecten”.

Asimismo, se adquirieron 92 válvulas y 13.500 medidores de agua con sensores para que se detecte hasta la filtración de una gota de agua en casa.

El personal de Epsas puede acudir a su vivienda y realizar su inspección, pues muchos no realizan esa labor porque no tienen recursos económicos o no conocen a un plomero, agregó

Recordó que en algunos barrios de la zona Sur y de Miraflores se corta el agua o la presión por las noches. Aseguró que eso sucede porque en todo ese sector se colocan válvulas para que si a futuro existe un rompimiento de las cañerías se cierre el paso del agua para ese sector.

También se realiza la conscientización a la población para evitar el derroche. “No podemos continuar usando agua limpia para lavar autos”.

Hasta hace unos meses, el 28% del agua que se usaba no se facturaba, pero ahora se redujo a 27% porque ya se realiza el cambio de categoría de los medidores de las construcciones y los lavaderos de autos.

El interventor de Epsas dijo que en el centro de La Paz y El Alto harán el cambio de las tuberías con un presupuesto de 18 millones de bolivianos: 10 millones para La Paz y ocho millones para El Alto. Sólo esperan que termine la alerta naranja.