“En la actualidad estamos con 74% de la capacidad de almacenamiento de agua, (es decir que tenemos) 43 millones de metros cúbicos en 10 represas”, afirmó el interventor de Epsas, Bladimir Iraizos, al asegurar que esa capacidad de almacenaje no pudo ser posible sin los trabajos adicionales que se realizan para ello.

A pesar de ello, admitió que aún falta “19 millones de metros cúbicos” para garantizar el líquido vital para esta gestión, lamentó que debido a que este año las lluvias se atrasaron y fueron por periodos cortos, no se cuenta con la cantidad suficiente de agua.

Espera que con la perforación de pozos se llegue a abastecer a la población hasta el próximo año. Sin embargo, resaltó que es importante cuidar el agua. La gente debe cuida el líquido porque no es un recurso renovable.

Debido a ello, Epsas trabaja en proyectos no sólo para almacenes, sino también para la perforación de pozos en bolsas de agua “vírgenes”.

Epsas puede ir a su hogar

El personal de Epsas puede acudir a su vivienda y realizar su inspección, pues muchos no realiza esa labor porque no tienen recursos económicos o no conocen a un plomero.

Recordó que en algunos barrios de la zona Sur y de Miraflores se corta el agua o se corta la presión por las noches y aseguró que eso sucede porque en todo ese sector se colocan válvulas para que si a futuro existe un rompimiento de las cañerías se cierre el paso del agua para ese sector.

Asimismo, también se realiza la concientización a la población para evitar el derroche de éste líquido. “No podemos continuar usando agua limpia para lavar autos”.

Hasta hace unos meses el 28% del agua que se usaba no se facturaba, pero ahora se redujo a 27% porque ya se realiza el cambio de categoría de los medidores de las construcciones y los lavaderos de autos. A industrial o comercial.