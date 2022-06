Pese al rechazo, Alcaldía insiste en reunión con INE

La Alcaldía de La Paz “enviará las cartas necesarias” al INE para ser convocados a una reunión para la actualización de la cartografía. Hace este pedido después de que el ministro de Planificación advirtiera que el documento elaborado por la comuna “no servía”.

“Vamos a seguir presionando al INE, haciéndole llegar la cantidad de cartas que tengamos que hacerle llegar para que el director del INE (Gastón Cordero) nos pueda convocar para apoyarlos técnicamente”, dijo el secretario ejecutivo edil, José Carlos Campero.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, declaró que la cartografía geográfica que trabajó el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, junto con el Comité Interinstitucional Censo por La Paz, “no sirve”. El alcalde Iván Arias expresó el domingo la “pena” que sintió por estas expresiones, dado que lo único que muestran es que la información cartográfica del INE es la “que no sirve”, pues el estudio edil se hizo con base en esa información.

“Lo que me causó pena fue la declaración del ministro de Planificación que dijo que ‘no sirve’. ¿Por qué? No sirve dijo, pero si nosotros estamos utilizando información del INE, por lo tanto el ministro (Cusicanqui) se está mordiendo la lengua, porque nos está diciendo que su cartografía no sirve, lo cual nosotros ya lo hemos dicho y por eso es que le estamos proponiendo una rectificación”, dijo Arias.

A pesar de esta situación, Campero reiteró que las gestiones de la Alcaldía de La Paz ante el INE para ser convocados a trabajar de manera conjunta proseguirá y que la convocatoria a la Asamblea de la Paceñidad para abordar este tema se mantiene.