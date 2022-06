Piden 15 años de cárcel para Patzi por una presunta compra irregular

La Gobernación de La Paz pedirá al Ministerio Público 15 años de cárcel para el exgobernador Félix Patzi por la compra irregular de un acelerador lineal en 2018 sin tener un proyecto de preinversión y menos un ambiente para su funcionamiento, informó ayer el asesor jurídico del gobierno departamental, Rodrigo Choque.

“En este momento hay un requerimiento conclusivo de acusación. El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz va a plantear una acusación particular y va a pedir 15 años de cárcel conforme a la normativa y las pruebas que vamos a presentar”, aseveró Choque en rueda de prensa. En 2018, el exgobernador Patzi firmó un contrato para adquirir el acelerador lineal.

“La acusación es por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, que han provocado un daño económico de 35 millones de bolivianos a la Gobernación”, señaló por su lado el gobernador, Santos Quispe.

Dentro del cuaderno de investigación cursa que entre 2018 y 2021 la adquisición del acelerador lineal sufrió al menos siete contratos modificatorios, “por no haber previsto el ambiente, la licencia y el adaptador por el cual va a funcionar”, explicó el gobernador paceño.

Según Quispe, cuando se adquirió el equipo la Gobernación no contaba con los 35 millones de bolivianos, por lo que sospecha que Patzi “forzó” su adquisición.

La Fiscalía emitió a principios de mes la acusación formal contra Patzi, a denuncia de la Contraloría General del Estado y la Asamblea Legislativa Departamental por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

Denuncias desde 2020

En octubre de 2020, los entonces asambleístas departamentales Marco Antonio Fuentes Torres y Juan Carlos Huanca denunciaron que el acelerador lineal que Patzi compró en 2018 aún no había sido instalado.

En ese momento, Fuentes y Huanca anticiparon también un proceso por incumplimiento de deberes a Patzi en la Asamblea Legislativa Departamental.

“Van a pasar dos años y el equipo no fue puesto en marcha, no hay personal calificado y no se tiene la fecha en que se arranque con el funcionamiento de dicho equipo”, afirmó en octubre de 2020, el asambleísta departamental Fuentes.

El lunes, Patzi señaló a Erbol que se sentía sorprendido por el proceso. “¿Por dónde podría ser el contrato lesivo al Estado y además el daño económico? No entiendo, la verdad, para mí es una cosa muy sorprendente”, precisó la exautoridad.