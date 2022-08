Policía aprehende al chofer que trasladó a la raptora del bebé Alex

“Tras una declaración del chofer, se contradice y admite haber trasladado a la mujer y al menor de edad, por lo tanto, se logró la aprehensión del mismo, quien incluso borró información valiosa de su teléfono celular. Actualmente, las unidades de Inteligencia de la Policía están realizando un desdoblamiento del contenido que tendría en el teléfono, lo que nos llevará a dar en las próximas horas, su grado de participación y complicidad del mismo”, señaló la autoridad.

El video mostrado por el Ministerio de Gobierno deja ver el vehículo rojo que pasa por el lugar donde se registró el secuestro y detrás se ve correr a la raptora y a su acompañante, a quienes la Policía busca.

Agregó que no se descarta que se trate de una organización criminal, ya que no sólo se trata de una sola persona, sino de otras que también participaron. Se tienen otros elementos que no se pueden dar a conocer para no alertar a los presuntos autores del hecho.