Policía dice que el caso del supuesto “sullu” fue desvirtuado en Patacamaya

El jefe policial además señaló que luego de la denuncia este hombre no volvió a presentarse en la Felcc.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Rolando Rojas, desvirtuó ayer el caso del hombre que denunció haber sido usado como “sullu” e indicó que no existen evidencias de que el hecho haya ocurrido en el municipio de Patacamaya.

“El mismo se ha apersonado a dependencias, ha dado a conocer presumiblemente la comisión de este hecho, siendo que a partir de su apersonamiento ya no ha complementado ningún tipo de actuación más al respecto, esta persona ya no se ha apersonado, ya no ha proporcionado mayor información”, declaró.

El 8 de agosto, el hombre de 30 años denunció ante los medios de comunicación que luego de haber consumido bebidas alcohólicas con un amigo y quedar inconsciente despertó al interior de un cajón y cubierto de tierra, en un terreno baldío de Achacachi.