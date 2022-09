Policía investiga de oficio la agresión psicológica y acoso sufrida por dos mujeres frente a un efectivo

“Vos que m... lo único que mueves es el c... Quieres filmarme, quieres que te la muestre, te encantaría verla no c..., ni siquiera pagado te la metería...Te vas a acordar de esa película toda tu vida c...”, expresa el hombre que agrede a las dos mujeres que iban a bordo de un vehículo particular.

Al respecto, la Policía “invita” a las mujeres que formalicen la denuncia en oficinas de la Felcv, con el fin de identificar al agresor, aunque ya se tienen los datos de su placa de control.

“Invitamos a la denunciante para que pueda hacerse presente en la Felcv para formalizar la denuncia correspondiente, de forma paralela desde este momento trabajaremos en la identificación del agresor que, aunque aparenta ser un adulto mayor, protagonizó una conducta tipificada como un delito”, señala la publicación oficial.