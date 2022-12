“Le sacaron cinco perdigones del cuerpo a nuestro camarógrafo”, se informó la noche de este viernes desde la página de Facebook de Periodismo Somos Todos. El portal indica que “afortunadamente” los impactos que recibió Tarqui no lo dañaron de forma interna, pero debe guardar reposo por algunos días.

Por su parte, el equipo de prensa de Unitel también fue atacada por la Policía. El periodista Roger Ramos contó que estaba cubriendo los enfrentamientos desde predios del edificio del Comité pro Santa Cruz, sin embargo, no se percataron de la llegada de los policías. Dijo que en el lugar no había ninguna turba que amerite una intervención.

“Lo único que hicimos- con el camarógrafo Joel Orellana- fue retroceder y meternos en la calle Cañada Strongest; sin embargo, se paró una moto con dos policías y directamente nos dispararon sus armas de reglamento con los cuales lanzan sus gases lacrimógenos”, manifestó Ramos.

Registran 6 casos de agresiones a la prensa en las últimas 48 horas

Desde la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz se informó que, con el caso de Tarqui, ascienden a seis las agresiones a trabajadores de la prensa durante las últimas 48 horas.

“Como federación nosotros hemos registrado a cuatro trabajadores de la prensa en las últimas 48 horas, pero sin contar a José Luis (Tarqui) y sin contar a Harol (Salvatierra), que es lo más relevante que se ha tenido”, informó a Página Siete Digital el secretario ejecutivo de la federación, José Luis Pattuy.

“Mirando las imágenes, el policía ve que es un camarógrafo y que está con su equipo de prensa y directamente le dispara a quemarropa”, relató Pattuy sobre Tarqui. Señaló que esto se puede calificar como “atentado”.

Otro de los casos que mencionó fue el del periodista Harol Salvatierra, del programa Radar Noticias, quien llegó al Comando Departamental de la Policía para hacer una cobertura y cuando retornó vio que su Nissan blanco estaba en llamas.

Pattuy explicó que debido a los últimos conflictos en Santa Cruz –entre el último paro y los enfrentamientos de hoy– se registraron más de 20 agresiones y algunas de estas fueron agresiones frontales de la Policía.

El representante explicó que se agotaron todas las instancias legales para denunciar los abusos contra la prensa. “El Ministerio Público no ha accionado las denuncias que hemos hecho y prueba de ello es el Caso de las Londras. Se detuvo a dos personas y los dejaron libres, creemos que eso ha sido el pico de todo, y si no se hizo nada, creo que mientras estemos como estamos y con la Justicia que tenemos, no va a pasar nada”, lamentó.