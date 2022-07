Por falta de dinero boliviano fallece maestro argentino

El ciudadano argentino Alejandro Benítez falleció el pasado 3 de julio porque no contaba con dinero boliviano para que una ambulancia lo traslade del Centro de Salud de Ivirgarzama a un hospital más complejo, según denuncias. “Tu plata no nos sirve”, dijo a la víctima uno de los responsables del centro médico, según testimonios de amigos de la víctima.

“Querían que paguemos, yo le digo no tengo en bolivianos, tengo en pesos argentinos, ‘tomá, te doy todo. Te voy a pagar’, pero me dijo ‘no’, ‘tu plata no nos sirve’, necesitamos mil bolivianos”, según un audio que difundió en redes sociales uno de los amigos con los que llegó de ese país a Bolivia. Incluso dijo que quiso pagarle con la moto, pero que ni eso aceptaron.

De acuerdo con el relato de Wálter Estrada, yerno de Benítez, su suegro llegó a Bolivia a cumplir su sueño. Él se había jubilado y como le gustaban las motos, su sueño era viajar con su moto por todo el país y por los países vecinos. Lo estaba haciendo, comenzó su recorrido en Argentina, luego pasó a Bolivia y cuando recorrían el tramo entre Santa Cruz y Cochabamba, un camión lo chocó y “él estaba tirado una hora en el suelo”, contó a un medio argentino.

De casualidad pasó una ambulancia que lo recogió y llevó al Centro de Salud de Ivirgarzama, pero necesitaba un hospital más complejo. Una hora después falleció.

Benitez tenía 61 años. “El forense nos dijo que el martes pasaría por el pueblo, por eso tuvimos que pagar su pasaje y viáticos para la autopsia más el formol”, dijo el yerno. “Incluso la prima de mi suegro, que vive en Santa Cruz, firmó un documento en el que mi suegro figura como responsable del accidente”. La familia recolectó 1.500 dólares para llevarlo a Argentina.