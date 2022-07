“Por lo pronto se descarta la ampliación” de la vacación invernal, dice el ministro Pary

El ministro de Educación, Edgar Pary, anunció que se reunirá en los próximos días con autoridades del Ministerio de Salud para evaluar las vacaciones de invierno, la vacunación y la evolución del covid, sin embargo, dijo que “por lo pronto se descarta la ampliación”.

“Lo veremos nosotros la siguiente semana de manera coordinada con nuestro Ministerio de Salud y sobre esa base tomaremos una decisión, por lo pronto se descarta ampliar”, sostuvo la autoridad en una entrevista en la estatal Bolivia tv.

Apuntó que entre el miércoles y viernes se desarrollarán reuniones entre ambas carteras para analizar inclusive el reporte de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS)

Sin embargo, Pary consideró que es vital continuar con las clases presenciales para “recuperar aprendizajes” y, en ese marco, urgió una coordinación con los padres de familia.

“Nuestros padres de familia nos piden que ampliemos el descanso pedagógicos, nosotros les pedimos que vacunen a sus hijos, así vamos a hacer frente al covid porque no es cerrar solamente las unidades educativas”, dijo.

En ese contexto, aludió a las fiestas avaladas por el alcalde de La Paz, Iván Arias.

“Eso eso no lo vemos (los reclamos) cuando El Gran Poder ha sido un festejo fuerte. Cuando el alcalde La Paz para el aniversario (dice) que no de haber suspensión de la verbena. Entonces, la solución del covid no es cerrando unidades educativas, sino organizándonos”, sostuvo.