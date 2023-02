¿Por qué se disparan los casos de dengue en Santa Cruz? Hay tres factores detonantes

¿Qué es el dengue?

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura de la hembra del mosquito aedes aegypti, infectado con uno de los cuatro serotipos del virus del dengue: Denv1, Denv2, Denv3 y Denv4.

Se conoce que en Bolivia circulan los dos primeros serotipos y con mayor intensidad el Denv2, el cual es el más agresivo, de mayor transmisibilidad, y produce mayores signos y síntomas.

“Posiblemente se haya desarrollado un genotipo diferente que es cosmopolitan”, dijo Armijo. Sin embargo, ambos profesionales indicaron que ese incremento se debe a varios factores como climatológicos, de aseo, mayor densidad del mosquito, la presencia del virus más agresivo, Denv 2, entre otros.

Pero afirmaron que hay tres principales razones para la proliferación de casos: la prevención tardía de la enfermedad, la falta de coordinación entre el Gobierno central y departamental y la falta de atención. Armijo afirmó que las tareas de prevención de esta enfermedad se deberían realizar en noviembre, pero lastimosamente no se hizo “por los conflictos sociales que atravesaba el departamento”, por eso remarcó que eso “estaba más allá del (alcance) del Sedes”.

A eso se suma que actualmente Santa Cruz está en un ambiente de calor y de lluvias, lo que provoca humedad y facilita que se formen criaderos de mosquitos. Además, Armijo aseguró que la gente tampoco aprende a eliminar los criaderos de sus casas.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoástegui, afirmó que la gente continúa almacenando botellas, llantas, fuentes, floreros y hasta tapas de refresco que con un poco de agua limpia son espacios principales para que el mosquito coloque sus huevos, en siete días se convierten en pupa y luego mosquito.

Se responsabilizan entre sí

Otra de las razones, dijo Armijo, es la falta de coordinación entre el Gobierno central y el departamental, pues hasta la fecha el Ministerio de Salud no recibió la declaratoria de alerta por esta enfermedad, un documento que se requiere para conocer las tareas de contingencia que tiene la Gobernación.

“Hemos solicitado en varias oportunidades y no nos enviaron, hasta la fecha no llegó nada”, indicó. En tanto, Hurtado no aclaró si envió o no esa carta, pero anunció que el Comité Científico ya emitió la alerta roja el 19 de enero. “Hay etapas, nosotros primero estábamos en alarma, luego en diferentes niveles de alerta y hoy ya estamos en la más grave, roja”, dijo.