Por tercera vez se suspende audiencia en el caso de ambulancias fantasmas

Las dos primeras suspensiones de audiencia fueron durante este mes. El jueves 4 no se llevó a cabo debido a que uno de los involucrados se contagió con covid-19, por lo que la audiencia fue postergada para el lunes 15, fecha en la que no se llevó a cabo debido a que uno de los procesados llegó sin su abogado, misma razón por la que no se realizó hoy.

La semana pasada los asambleístas departamentales de Potosí Jaime Flores y Azucena Fuertes pidieron que el Ministerio Público investigue a los seis funcionarios de la Gobernación que pagaron 1.435.000 bolivianos para cubrir la boleta de garantía que se debía ejecutar a la empresa Stefals Logistics por la compra fallida de 41 ambulancias, según denunciaron.

Fuertes mostró documentos que probaban que entre el 20 y 22 de junio seis funcionarios de la Gobernación, cuyos sueldos están entre los 10.000 y 12.000 bolivianos, depositaron 1.435.000 bolivianos en la cuenta bancaria única de la Gobernación.