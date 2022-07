Postergan por tres meses el relanzamiento de los Pumas

El alcalde Iván Arias prometió el relanzamiento de los buses PumaKatari para este mes. El proyecto pretendía modificar algunas de las rutas para que sean más rentables. Sin embargo, este proyecto se retrasó para el mes de octubre.

“Ahora, en julio, no. Exactamente será en octubre. No podemos hacer el relanzamiento (de los PumaKatari) mientras no podamos sacar a las calles nuestros 66 nuevos buses. Una vez que estén asegurados, recién saldrán a la calle con la modernización de las rutas”, dijo ayer el secretario ejecutivo de la Alcaldía, José Carlos Campero.

El alcalde Iván Arias prometió, desde inicios de este año, un relanzamiento de los buses que implicaría la modificación de las rutas y un mejor servicio para la ciudadanía. Por ejemplo, en junio, el burgomaestre anunció que la “red de transporte” será actualizada para la población desde el 16 de julio, ya que algunas rutas “cambiarán de sentido, serán alargadas o cortadas”, todo en función a las necesidades detectadas por el personal del Servicio de Transporte Municipal (Setram). “Queremos mejorar la articulación entre nosotros y Mi Teleférico. Buscamos una mejor manera de complementarnos”, añadió el alcalde Arias.

Sin embargo, Campero dijo ayer que esperarán a que los nuevos 66 buses tengan un seguro para el relanzamiento. “Mientras tanto tienen que estar en el garaje del PUC hasta que podamos tener el seguro”, explicó. Añadió que “recién” están en la apertura de sobres para contratar a la empresa que se hará cargo del seguro.