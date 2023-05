Bernardo Mercado es un sacerdote jesuita de 42 años que, hasta hace 10 meses, ayudaba en las labores de una parroquia de San Ignacio de Moxos y que, contra todo pronóstico, fue seleccionado como provincial de la Compañía de Jesús en Bolivia, es decir, la máxima autoridad de la orden religiosa.

En esa posición le toca ahora afrontar la peor crisis desatada a raíz de la publicación del diario del sacerdote español Alfonso Pedrajas (Pica), quien falleció en 2009, pero dejó escrito que abusó sexualmente de unos 85 niños, la mayoría de ellos en el colegio Juan XXIII de Cochabamba.

Mercado es oriundo de Sorata, se formó en la Paz, Brasil y Beni, escribió libros y artículos sobre Moxos y otros aspectos “intentando recoger lo mejor de la sociedad” y, paradojas aparte, ahora ocupa su tiempo afrontando “lo peor” de la Iglesia Católica: la pederastia.

Mercado dice que se lo conoce como el provincial más joven de Latinoamérica y tal vez del mundo, enfatiza que no había nacido cuando Pedrajas cometió esos horrendos delitos, pero, en su cargo, tuvo que suspender de sus labores a ocho de sus exjefes, luego de que el periódico El País revelara que estuvieron al tanto del crimen de Pedrajas y que no lo denunciaron.

También tuvo la tarea de sentar una denuncia ante la Policía, declarar para el caso y responder a los medios, entre ellos a Página Siete, en esta entrevista.

¿Cuáles son las acciones que está tomando la Compañía de Jesús respecto al caso de pederastia del Alfonso Pedrajas?

Ante la dolorosa noticia referida a los abusos del español misionero sacerdote Pedrajas, la Compañía de Jesús ha reaccionado de manera inmediata, primero, emitiendo un comunicado el mismo día (en que salió el reportaje del diario El País) en el que repudiamos todos estos actos y manifestamos nuestro compromiso para colaborar con las víctimas en los daños que puedan existir y en la investigación correspondiente. Al día siguiente, en la Compañía de Jesús se tomó la decisión, para facilitar las investigaciones, de suspender a todos los exprovinciales, que los hemos distinguido en dos grupos, un grupo que estuvieron en ejercicio de funciones en vida de Alfonso Pedrajas, y otro grupo que son posteriores al fallecimiento. Esto no con el afán de acusar a nadie, ni determinar (responsabilidades) en este momento preliminar, sino para mostrar nuestra voluntad de una investigación clara, transparente, donde la justicia sea justicia. Y hoy, 3 de mayo (la entrevista se realizó el miércoles), he estado en la Felcv para sentar la denuncia. A partir de ahora hay que aguardar el curso de las investigaciones.

¿Contra quién se puso esa denuncia tomando en cuenta que el acusado está fallecido?

Contra los hechos, con la nota aclaratoria de que nos movemos sobre el presupuesto de una nota periodística, pero este no es el asunto. Nosotros hemos puesto la denuncia para que nos puedan facilitar todos los medios que ayuden a la investigación, porque ellos no nos han facilitado el diario en el que se basa la información, tampoco lo han hecho ahora. Esperamos que Procuraduría pueda viabilizar este asunto. Lo que pedimos es que se vayan esclareciendo los asuntos hasta que se determinen culpables y también víctimas. Ahora trabajamos sobre supuestos, que no hay que desestimar.

Habitualmente la Iglesia tiene sus propios mecanismos para procesar internamente a los acusados. ¿Por qué esta vez ha recurrido a la Policía?

Porque es una situación a nivel nacional, con trascendencia internacional, que implica a la Compañía de Jesús en Bolivia y el interés, tanto de las víctimas como nuestro, es esclarecer este asunto y por eso se procedió de esta manera. Y no sería el primer caso en la historia, en los últimos años han ido aconteciendo situaciones públicas, inclusive, hay sacerdotes cumpliendo su condena. La diferencia es que ahora ha trascendido a la opinión pública, de una manera tal que no sabemos de qué forma las víctimas van a reaccionar ante las investigaciones. Lo último que podrían pedir es que trascienda la prensa, es más, una vez que se cierran los casos, ellos piden extrema reserva.

Sobre los exprovinciales suspendidos. ¿Por qué se les acusa a ellos, supieron del caso y no denunciaron?

No se acusa a nadie, para empezar.

Entonces, ¿por qué se los suspende?

Se los suspende a los exprovinciales precisamente para determinar quiénes tuvieron parte y quiénes no tuvieron parte. Nosotros no somos la justicia, esto lo determinará el proceso de investigación. Por eso también reservamos los nombres, porque no estamos levantando una acusación contra ellos, estamos trabajando sobre el supuesto del periódico que dice que encubrieron casos. Las investigaciones seguirán su curso y luego la Compañía de Jesús, con sus procedimientos propios, a nivel canónico procederá a las sanciones propias de la Iglesia.

¿Qué se estipula la norma interna al respecto?

Desde una expulsión definitiva hasta una suspensión temporal, esto dependiendo los casos.

¿Qué significa la suspensión? ¿Dónde están ellos? ¿Qué edades tienen?

Lo primero que hay que aclarar es que para una investigación transparente y clara no pueden estar en ejercicio de actividades, toda responsabilidad implica un ejercicio de poder. Por lo tanto, ellos han cesado en sus responsabilidades y han sido destinados a comunidades que no implican instituciones. Estamos hablando de crímenes del año 60, 70, en medio de todo esto, algunos provinciales (de la época) ya han muerto, otros son ancianos, dos de ellos muy ancianos. Otros dos o tres están en el ejercicio de pastoral, pero igual han sido suspendidos.

¿Todos son españoles?

De la época de Alfonso Pedrajas todos, pero esto no determina la responsabilidad. Yo tengo 42 años, soy el provincial de los jesuitas y yo ni había nacido en la última etapa de los crímenes.

¿La Compañía de Jesús ha tomado contacto con algunas víctimas? ¿Qué tratamiento se les ha dado?

A raíz de esta denuncia como tal, no. Hay que distinguir dos momentos. Uno es este momento que está causando mucha noticia en el país y con razón, pero otro es el asunto de las investigaciones que se llevan adelante al interior de la Compañía de Jesús y ello no es nuevo. Llevamos años trabajando en ello, con un canal abierto para recibir denuncias, se hacen los procesos investigativos y, si en esa instancia, la víctima queda conforme con lo que se ha hecho, no trasciende. Si después la víctima dice que va a recurrir a la justicia ordinaria, recurre, está en su derecho.

En el caso Pedrajas, hay dos investigaciones previas. ¿Cómo fueron los dos procesos y en qué va a derivar el caso verificado?

Son procesos cerrados que están bajo reserva, cuando la justicia lo requiera los abriremos; pero, por voluntad de las víctimas, simplemente se reduce a los procesos abiertos, cerrados o en curso. Dos casos de Alfonso Pedrajas se han atendido y los resultados han sido emitidos a las instancias que corresponden y, en caso de la investigación, fuera del ámbito religioso, se abrirán.

¿Y en los dos se ha verificado la denuncia?

La verosimilitud en el primero sí. Generalmente son víctimas que quieren ser atendidas y no necesitan ninguna compensación más que curar el alma y mucho menos quieren que su caso sea conocido porque son familias constituidas, son personas de 50 ó 55 años.

¿En cambio sí hay otros grupos de exalumnos o posibles víctimas que han pedido algo a la Compañía de Jesús?

Es lo que veremos ahora en el proceso de la investigación. Por eso, como Compañía de Jesús hemos decidido proceder con total transparencia y la investigación tiene que decantar en algo que realmente lleve el título de justicia.

En otros países la Iglesia hizo indemnizaciones millonarias por pederastia. ¿Podría pasar aquí lo mismo?

No tengo yo ningún criterio para ello. Las víctimas que atendemos no vienen en ese plan, inclusive para proceder de esa manera hay el riesgo de la revictimización porque ya no estamos hablando de un asunto de moral.

Hay quienes dicen que la Compañía de Jesús debería entregar sus obras. ¿Cuál es el papel de la orden en materia de educación por ejemplo?

Son casi 60 años de servicio educativo que vamos haciendo en el país con un aporte inestimable. Nuestra voluntad es seguir trabajando y, en medio de tantas adversidades, la Compañía de Jesús ha hecho mucho bien a la sociedad y sigue haciéndolo. Este es un caso en concreto, pero, si determina este tipo de acciones el Estado, es un asunto de la sociedad, ya no de la Compañía de Jesús.

¿Cuántos colegios, escuelas, entidades educativas maneja la compañía?

En este momento, más de 400 escuelas de convenio bajo el título de Fe y Alegría, con unos resultados que no hace falta expresarlos porque la sociedad la conoce, desde educación regular, la educación especial, hasta la formación técnica con profesionales que salen directamente a conseguir un empleo. Entonces, hay mucho en el campo de educación, en salud, otro tanto, en obra sociales, el fruto de todo un trabajo de los jesuitas, de tantas décadas con líderes formados, promoción de la mujer. Podemos decir, por sus frutos los conocerás.

¿Cuál es la esencia y la filosofía de la Compañía de Jesús en el manejo de estas obras?

El servicio. Nosotros nos empeñamos mucho en nuestras obras para que quienes pasen por ellas o se beneficien de ellas estén al servicio de la sociedad, al servicio de un mundo mejor, al servicio de una igualdad, de una equidad y no necesariamente por medio de la predicación, sino por medio de las obras y desde distintos frentes.

Pero ahora sale el caso Pedrajas. ¿Cómo afecta esto al trabajo?

Yo creo que purifica los corazones. Si a pesar de las tempestades, la Compañía de Jesús camina queriendo servir, es que realmente ama el servicio, que se traduce en el amor a Dios, en su vida espiritual. En cuanto a las obras, pues son conscientes de lo mucho bien que hacen y que esta situación en concreto les afecta, pero no los desanima. Y en ese sentido, hago una invitación a toda la sociedad de no generalizar esta situación, es un caso totalmente concreto, que tiene una trascendencia grande y es un horror lo que se está conociendo estos días, pero la Compañía de Jesús es mucho más que sombras, también son luces. Esperemos que las obras puedan seguir con el mismo entusiasmo, porque el bien que se hace es mayor.

¿Cuántos sacerdotes integran la Compañía de Jesús en Bolivia?

En este momento somos 52, contando todos los ancianos y gente en formación.

De los cuales, ocho están suspendidos...

Por eso mismo hay un compromiso mayor. Duplicaremos los esfuerzos en el trabajo y esperemos que la justicia sea muy ágil para ir liberando porque no todos tienen que ser declarados culpables. Las pruebas, las investigaciones, lo demostrarán. Si fuera así estaríamos en un bajón grande.

¿Qué les diría usted a las víctimas de los sacerdotes pederastas?

Yo les diría que lo que les hacen (los pederastas) no es ni de Dios ni de humanos porque el dolor que se causa no solo a la víctima sino a la sociedad, es una herida incurable. Y a quienes tuvieran (fueran pederastas), si es que son conscientes de ello porque nunca se sabe por qué actúa el ser humano de esta manera, yo diría que estarían más seguros en una cárcel que sueltos.

Aparte del caso Pedrajas, ¿cuántos casos más se han investigado en la Compañía de Jesús?

Esto tendríamos que preguntar a ambientes sanos y seguros (instancia encargada del tema). Yo llevo 10 meses de provincial y quisiera estar tan informado para satisfacer todas las preguntas, pero yo estoy igual que la prensa con muchas preguntas. Lo que sí quiero aclarar es que tengo toda la intención de que esta situación se esclarezca, que sea bien investigada, de modo que podamos vivir con la tranquilidad de que hacemos el bien.

Todos los suspendidos eran sus superiores. ¿Cómo encara esta situación?

Son mis compañeros de trabajo, es la gente con quienes cuento, han sido mis formadores y toca la dura decisión, la dolorosa decisión de suspenderlos, pero el sentido de autoridad está muy presente. Si ellos aceptan todo esto, es porque creen que se hace el bien en el país.

Hay un debate en el mundo sobre el celibato. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Yo me sumo a la posición del papa que dice que, tanto en el matrimonio como en la vida consagrada, tiene que existir fidelidad.

Un celibato mal vivido desencadena este tipo de situaciones y ahí es un llamado grande a la iglesia de estar atentos en el cuidado integral de sus líderes.