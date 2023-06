El docente Édgar Alberto I. M, de 63 años, acosaba a sus estudiantes de dos carreras de la Universidad Mayor de San Simón. Al menos 10 víctimas presentaron su denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, en Cochabamba. Ayer fue su audiencia cautelar y enviado al penal de San Sebastián, por seis meses.

“¿Estarías dispuesta a hacer todo por aprobar, qué estarías dispuesta a hacer? Así me dijo el docente, yo me he asustado y ya no quería ir a sus clases”, contó una de las víctimas del profesor de la carrera de Ingeniería Comercial de la universidad estatal.

Pero ella no fue la única víctima, la representante de la Oficina de Protección a la Mujer Universitaria, Victoria Ballón, contó que de acuerdo a una investigación que se hizo, se determinó que este profesor invitaba a sus estudiantes a “a tomar un cafecito, y luego las condicionaba con varias cosas. Cuando no le aceptaban jugaba con las notas de las chicas, las reprobaba y hacía varias cosas”, dijo.