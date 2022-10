$!¿Quién cree que es responsable del fracaso en el diálogo Gobierno-Comité? Así votaron nuestros lectores

Cada día el portal web de Página Siete le plantea la pregunta del día, una consulta relacionada a algún hecho de actualidad al que nuestros lectores reaccionan con sus votos, los cuales quedan reflejados en los siguientes resultados.

La pregunta de ayer decía: ¿Quién cree que es el responsable del fracaso en el diálogo Gobierno-Comité Interinstitucional por el censo?

Las respuestas habilitadas eran dos: “El Gobierno, por no atender la demanda de Santa Cruz para censo en 2023” y “El Comité Interinstitucional, por no abrirse a evaluar otra fecha que no sea en 2023”.