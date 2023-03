“Eso no solo es un paso tecnológico muy importante de la medicina nuclear, sino que también constituye una solución a las importaciones que estaba realizando Bolivia de este medicamento”, resaltó el primer mandatario.

“Además, muy pronto no solo será el FDG, sino que gradualmente produciremos fármacos cada vez más especializados para detectar y también combatir el cáncer”, escribió Arce en sus redes sociales, tras resaltar que “ya existe la demanda de otros países para que nuestros fármacos crucen la fronteras”. Entre esos países están Argentina y Brasil.

Al respecto la presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares, Rosario Calle, destacó esta producción, ya que un estudio de similares características en un centro privado cuesta 10.000 bolivianos. “Por eso mucha gente no accede a él”, remaró.

Sin embargo, solicitó a las autoridades de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) que administra el CMN y R, que “agilicen la atención para todos los pacientes que están en lista de espera”.

Aseguró que en La Paz deben ser al menos 10 que esperan estos radiofármacos desde junio del año pasado, pero apuntó que no sólo son ellos, sino también otros que están en el interior del país. “Muchos esperaban este examen para verificar que el cáncer no haya reaparecido o no se haya expandido a otras partes del cuerpo”.

Por su parte, la directora de la ABEN, Hortencia Jiménez, explicó que la importación de este radiofármaco le costaba a Bolivia cerca de 8.000 bolivianos y ahora no gastará ese monto porque lo producirán en el país. “Es un radiofármaco de vida media corta”, indicó.

Además, aseguró que tienen la suficiente capacidad para atender los tres equipos PET/CT para los cuales está programado su producción.