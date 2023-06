“No hay medicamentos. En dos oportunidades vine con mi receta y en farmacia me dijeron que no había penicilina, que me vaya a comprar nomás. Me he comprado porque no puedo esperar”, afirmó don Andrés, un asegurado a la Caja Petrolera de Salud (CPS).

“Es muy complicado que te digan, no señor, no puede ser atendido porque no hay especialista. O que te digan debe ir al Instituto Nacional de Oftalmología (INO, un nosocomio del sistema público) porque aquí no tenemos a los profesionales. ¿Entonces, por qué estamos pagando?”, preguntó don Juan Carlos Benavides, otro de los asegurados que se fue desmotivado del hospital de la Av. 20 de Octubre.

El ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes), Nelson Mamani, consideró que esa situación se torna insostenible y por eso el personal está más de tres meses en movilizaciones y más de 15 días en vigilia. “Hemos adoptado asumir esas medidas porque evidentemente en el hospital no hay medicamentos, nos quitaron 26 ítems de especialistas médicos y hay muchos equipos en mal estado”, remarcó.

“No hay amoxicilina, clavitromicina, insulina y atropina, entre muchos otros, son medicamentos básicos que hasta en una posta sanitaria se encuentra, pero lastimosamente en el hospital no hay”, remarcó.

Acotó que entre la lista de falta de fármacos que no cuenta la CPS en las farmacias son cerca de 100 fármacos que la gente requiere y lastimosamente debe comprar porque el seguro no le proporciona. De acuerdo con una lista de “ítems de medicamentos sin adjudicar”, a la que Página Siete accedió, se evidenció que son 83 fármacos que faltan en farmacias de los nosocomios de La Paz, entre ellos están inyectables, sueros, pomadas, jarabes, solución y gotas.

“Nos vienen a reñir a nosotros nomás, porque no podemos proporcionarles. Debemos lidiar con el enfado de la gente y la carencia de medicamentos”, dijo una de las farmacéuticas de uno de los nosocomios de la CPS, que prefirió no dar su identidad para evitar represalias. En su criterio, esa farmacia está desbastecida en más de un 40%. “Ya tenemos cajas vacías y no sabemos qué vamos a hacer”, puntualizó, al acotar que por eso solicitan a los pacientes que se compren y que vean la forma de la CPS se los reponga el dinero que gastaron.

No obstante, el administrador departamental de la CPS-La Paz, Miguel Ángel Delgado, manifestó a Página Siete que en las farmacias hay una carencia del 30% de fármacos básicos, los cuales están a punto de adjudicarse.

Pero otro de los problemas por los que atraviesa la CPS es que hay al menos cinco equipos que están arruinados y que algunos de ellos no funcionan incluso desde hace cuatro años: resonador, el láser verde (para cirugías de próstata), dos autoclaves (para esterilizar los instrumentos de quirófano) y el ecógrafo.

Además, en el hospital de la CPS tampoco funciona el sistema de monitoreo de quirófanos que antes se contaba. “No funciona porque entró virus y no hay nadie quien haga mantenimiento”, precisó un funcionario.

Pero además, dijo Mamani, existen otros equipos, como el mamógrafo, que sólo funciona para 10 exámenes por día, el tomógrafo que recién desde hace tres semanas está funcionando “a medias”.

Asimismo, hay cinco incubadoras para cuidados intensivos de bebés que no funcionan, al igual que otros tres equipos de hemodiálisis paralizados.

“Es una realidad muy cruda la que estamos viviendo”, afirmó Mamani. No obstante, indicó que la falta de médicos especialistas es otro problema. “Hay 26 ítems de médicos que se jubilaron, pero hasta la fecha no se han repuesto y lastimosamente hay una carga laboral para los profesionales que continúan”.

Por ejemplo, informó que de cuatro oftalmólogos que había hasta el año pasado, “hoy sólo hay uno”.

También faltan otros, como cardiólogos, urólogos, reumatólogos y traumatólogos, entre otros.

Delgado indicó que está contratando profesionales y que es complicado contar con profesionales de especialidad.

Mamani advirtió que todas estas falencias fueron informadas en febrero pasado a las autoridades nacionales y departamentales, pero “no hicieron nada”, por eso desde hace más de 15 días se instaló la vigilia, además cada semana se radicalizan las protestas.

“Para esta semana ya tendremos un paro de 72 horas”, dijo el representante, al asegurar que los propios afiliados se unieron a ellos en sus marchas.

Ante esa situación, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, junto a la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo realizaron monitoreo durante dos días en el hospital de la CPS de Obrajes, donde verificaron todas esas falencias.

“Nos mostraron que hay falta de mantenimiento a algunos equipos de alta tecnología, hay falta de atención a fugas de agua, lugares que no tienen energía eléctrica, que son subsanables”, informó Silva.

La autoridad aseguró que también faltan especialistas “hemos conocido -de parte de los usuarios- la queja respecto a este tema”.

Por ello, adelantó que todos esos aspectos se verificaron y que el siguiente paso es discutirlo técnicamente entre la documentación que tienen los trabajadores y la que tienen los administrativos, para buscar “una solución estructural al problema, “porque no se puede arrastrar o hacer parches”. Acoto que se debe solucionar estos problemas, porque la salud es prioridad”.

“Hay temas que requiere una intervención inmediata”, indicó, por lo que apeló al compromiso de los trabajadores para solucionar el problema.

Mamani afirmó que esperaron cuatro meses una respuesta sobre estas falencias de las actuales autoridades, por eso aseguró que no volverán a sentarse con ellos. “Si no han resuelto antes, no creo que lo hagan en los próximos días”.