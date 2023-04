Junto a ella hay otras vendedoras que también ofrecen los mismos productos. “Es que la gente busca las palmas porque después de ser bendecidos espanta los truenos, las maldiciones y pone en equilibrio el hogar”, afirma doña Naty Acero.

Con ella coincide otra de las comerciantes del lugar, Rocío Alberto, quien aseguaó que estas palmas salen a la venta porque según la creencia de los fieles las palmas son “una amuleto para que no llueva, no caiga el rayo, para que no haya inundaciones”.

Afirma que estas palmas son como un “amuleto de protección” que la gente compra. “Cristianos y no cristianos vienen y compran estas palmas”.

“Las canastas llevan retamas y otras yerbas para espantar a las maldiciones”, contó Alberto.