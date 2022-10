Rector sobre expulsión: hay que cambiar excesos en la norma

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Óscar Heredia, habló sobre la expulsión de dos universitarios. Aseguró que “sí hay excesos en la normativa actual de la universidad” y que ésta se debe modificar.

Página Siete conversó ayer con Heredia, quien afirmó que él sólo denunció a la universitaria Karen Apaza por agresión en noviembre de 2021, cuando se hizo la toma del Monoblock, pero que la investigación involucró a otros universitarios más.

Además ratificó que fue la Comisión de Procesos -una instancia independiente del rectorado y del Honorable Consejo Universitario- la que realizó la investigación y emitió la resolución 03/2022 y que él no tuvo intromisión alguna.

¿Qué opina de la expulsión de los estudiantes?

En el marco de lo establecido, creo que no puedo opinar sobre la decisión de la Comisión de Procesos. Sin embargo, creo que se debe planificar actividades que nos permitan mirar cómo se puede revisar la norma en un futuro cercano para aclarar todas las deficiencias que podría encontrarse en esa normativa.

Le consulto esto porque mucha gente criticó esa decisión porque fue exagerada.

Creo que si hay deficiencias, defectos y excesos en la normativa actual se la debe cambiar, por eso estamos planificando un trabajo para modificar la normativa institucional, ya que desde 1968 no se hace un congreso universitario. Si la normativa institucional y la decisión de la comisión está enmarcada en la normativa, nosotros tenemos nuestro criterio y debemos respetar la institucionalidad.

¿Pero usted como autoridad no observa esas deficiencias que menciona?

Esas deficiencias existen, por eso hay que modificarlas.

Tanto docentes como estudiantes dijeron que ésta es la primera vez que se expulsa a estudiantes por protestar. ¿Es así?

En realidad, lo desconozco. Sin embargo, el proceso fue por haber agredido al rector en ese momento. Hay un video.

En ese caso, sólo Karen tendría que ser sancionada. ¿Por qué se expulsa a René Rivera? No hay videos que muestren que él lo haya golpeado, ¿o sí?

Eso lo desconozco. La verdad, son acciones violentas que seguramente la Comisión de Procesos vio. (...) Seguramente en la Resolución estaba la investigación que realizaron y en función de eso se habrá determinado esa sanción (...) Además en 2021 se inicia el proceso.

No es un tema personal. No he tenido la oportunidad de conocer a todos los de la Comisión de Procesos.

Se informó que Rivera junto con otros universitarios tomaron el Monoblock porque impugnaron las elecciones a la FUL, ya que supuestamente ellos ganaron, pero el frente de Álvaro Quelali aparecía como ganador. Como esta toma, siempre hubo estas acciones por diferentes razones, y ¿siempre se ha procedido de esta forma?

Nunca he tenido conocimiento de estos hechos. He sido universitario también y nunca he tomado conocimiento de eso.

¿Por qué la denuncia no se presentó también contra Quelali, denunciaron que él también estaba ahí?

Dentro del Monoblock no lo he visto. Yo lo único que hice fue hacer la denuncia contra Karen especialmente. Yo hago la denuncia respecto a la señorita, ya las investigaciones determinan y la resolución dice que se debe investigar a otros.

La resolución de la Comisión de Procesos indica que se los expulsa de la UMSA, pero también de todo el sistema. ¿Se puede hacer esto? ¿Qué dice la norma?

El título sexto de las sanciones a los procesados capítulo uno, artículo 45, indica que existe destitución de la universidad y una copia de los fallos será remitido al CEUB. La verdad, hay que saber cuál es la interpretación de la Comisión.

¿Qué pasaría si Karen le pide disculpas, levantaría la denuncia o el proceso continúa?

El problema es que ya hay un proceso. Ahora, la señorita lo que tiene que hacer es recurrir a la comisión de apelación. Ésa es la instancia que corresponde y la que tiene que decidir en este caso.

¿Según la historia de la universidad, hubo algún estudiante que haya sido expulsado por las mismas faltas?

En mi conocimiento personal he sabido de otro caso. Los procesos son internos y no públicos. Puedo responder, a partir de mi gestión.

En un año y medio no conozco las decisiones que toma la Comisión de Procesos. No hubo actos de esa magnitud. De anteriores gestiones no puedo hablar, porque como son procesos internos, a quienes les interesa es a los involucrados.

Si hay defectos y deficiencias en la normativa, hay que trabajar para ir avanzando y así evitar cualquiera de las susceptibilidades que puedan existir.