Regiones piden que la postergación del Censo de Población sólo sea hasta 2023

Autoridades locales y representantes de la sociedad civil de cuatro regiones piden que la postergación del Censo de Población y Vivienda sólo sea hasta 2023. Rechazan la posibilidad de realizar este proceso en mayo o junio del año 2024, como se anunció el miércoles. Santa Cruz advirtió al Gobierno que va en contra de la ley y amenaza con procesos penales.

“Dijeron que estaba todo en orden y todo listo. (Por lo tanto) se podía postergar, digamos, máximo seis meses o hasta el próximo año como máximo, pero no hasta el 2024, cuando ya se viene un proceso electoral el 2025”, dijo el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.

El 23 de junio, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, se presentó a una interpelación en la Asamblea Legislativa. En esa oportunidad, la autoridad dijo que todo estaba listo para llevar adelante el Censo el 16 de noviembre de 2022 y que la boleta tenía un avance del 98%.

El martes, tres semanas después, el presidente Luis Arce convocó al Consejo Nacional de Autonomías y asistieron gobernadores de ocho regiones del país, menos de Santa Cruz. En el encuentro decidieron postergar el Censo hasta 2024.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, propuso que el Censo se efectúe en mayo de 2023 y aseguró que no era necesario postergar este proceso casi dos años. “¿Era necesario postergarlo hasta el 2024? Si se quiere un censo con consenso, ¿por qué no unir todas las capacidades instaladas (de universidades, municipios, gobernaciones y sociedad civil) para realizarlo, por ejemplo, en mayo de 2023? El Censo tiene que unir, no dividir”, indicó.

Arias propuso analizar el tiempo de postergación en los ámbitos subnacionales. “Lo que hay que discutir es el tiempo que se va a postergar”, añadió.

Fernando Larach, vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, rechazó toda postergación. “El Consejo Nacional de Autonomías no tiene facultades para hablar del Censo. Se están tomando atribuciones que no les corresponden y ése es un delito: incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes”, dijo el representante cívico luego de una reunión en la que participó su gobernador, Luis Fernando Camacho.

“¿Quién asumirá esos delitos? ¿El director del INE, el Ministro de Planificación o el Presidente? La ley está hecha para cumplirse y el Censo debe ser cada 10 años, no realizarlo cae en la tipificación de esos dos delitos”, dijo.

La Comisión impulsora del Censo Nacional de Santa Cruz, además, instruyó que la brigada parlamentaria sea la que lleve adelante esos procesos penales.

Larach dijo que su región es la más perjudicada por la postergación del Censo porque es la que más creció en la última década. Propuso que la asignación de recursos para el siguiente año se realice según las estimaciones de crecimiento del departamento realizadas por el INE.

El representante de las juntas vecinales de Cochabamba, Pedro Luna, llamó a todas las federaciones de Bolivia. “Estamos coordinando con Santa Cruz y Chuquisaca y continuaremos con el resto. Convocaremos a un ampliado para exigir al Gobierno que se realice el Censo”, dijo.

El presidente del Comité Cívico por los Intereses de Chuquisaca, Róger Amador, calificó de “error garrafal” postergar el Censo hasta 2024. “En dos años no mejorará nada la situación laboral, en especial a nuestros jóvenes que migran al oriente. A nosotros no nos beneficia suspender dos o 20 años porque continuaremos en la misma situación”, aseguró.