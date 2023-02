Las declaraciones de Vargas se produjeron tras un intento por hacer entrega de una carta en la que exige su habilitación para los comicios. La misma, sin embargo, no pudo ser presentada porque la entidad se encontraba cerrada, por lo que afirmó que regresará el lunes.

El vicerrector dijo que el actual presidente de la entidad cruceña es un “sinvergüenza” y le exigió respetar la institución: “No es tuya, ni es de unos cuantos. Esta institución es de todo el pueblo. Nació en la universidad para defender a este pueblo, no para defender personas o intereses”, exclamó.

“Calvo nos acusa a nosotros de estar siendo financiados por el masismo para querer desvirtuar (las elecciones). Somos los primeros defensores de la institucionalidad del comité cívico. Nosotros vamos a hacer más bien que se devuelva la institucionalidad, no como ellos, que han negociado, entre tres o cuatro personas, la voluntad de un pueblo”, expresó Vargas, en declaraciones recogidas por DTV.

“Téngalo por seguro que el día 12 vamos a estar acá para que nos elijan. Tiene que haber democracia, no tiene que haber dedazo. Basta de imposiciones. Si nos ganan en una elección, nosotros vamos a levantar las manos y los vamos a apoyar, pero no sean atrevidos de querer inhabilitar para que no lleguemos”, agregó.

Este viernes, la Junta Electoral del Comité Pro Santa Cruz determinó la inhabilitación de la postulación de Vargas, debido a que no obtuvo las suficientes proclamaciones. Solo la candidatura de Fernando Larach fue habilitada para la presidencia.

En la misiva que presentó el vicerrector esta mañana, se dirige al presidente de dicha instancia, Róger Montenegro, y urge a la junta a rectificar su inhabilitación. Caso contrario, advirtió, recurrirá “a las instancias judiciales correspondientes que sin duda comprometerán el proceso electoral que ustedes están poniendo en riesgo por los errores en su análisis”.

“Debe quedar claro que son personas ahí que están haciendo daño y poniendo en riesgo la institución sagrada para los que viven en este departamento”, finaliza.