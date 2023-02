El Ministerio de Salud registró 1.417 contagios de covid la anterior semana, una de las cifras más bajas desde el año pasado. Los médicos piden tener mayor cuidado en las fiestas de Carnaval y recomiendan aplicarse la tercera dosis, no compartir vasos ni cubiertos y, en lo posible, usar barbijos en espacios cerrados.

“En cuanto al covid, podemos decir que la anterior semana se presentaron 1.417 casos, esto representa una disminución del 35%. (Es decir) 774 casos menos que la semana anterior. Bolivia registra su séptima semana consecutiva de descenso de casos”, declaró el ministro de Salud, Jeyson Auza, ayer en el informe epidemiológico semanal.

La autoridad dijo que en el pico más alto de la quinta ola se registraron más de 77.000 casos semanales y en la sexta ola se reportaron 16.836. Destacó -además- los bajos niveles de letalidad a causa de este mal. Por ejemplo, en la primera ola fue del 6,7%; en la segunda y tercera descendió a 2,7%; en la cuarta llegó al 0,7%; en la quinta se registró el 0,1% y ahora en la sexta se reportó un 0,1%.

Guillermo Cuentas, exministro de Salud, recomendó a la población usar barbijos en espacios cerrados; además, sugirió no compartir vasos al consumir bebidas alcohólicas o no alcohólicas. “Es el vehículo directo para transmitir la enfermedad. Lo mismo sucede con la comida, no se debe compartir cubiertos con otras personas, entre ellas familiares”, declaró.

También recomendó a la población aplicarse la tercera dosis y cumplir con el esquema completo de vacunación porque los servicios públicos de la seguridad social mantienen los puestos de inmunización. “Mucha gente piensa que una dosis es suficiente, pero son imprescindibles las tres dosis. La primera produce anticuerpos por un período de entre seis y ocho meses. La segunda dosis hace lo mismo en un similar período de tiempo. La tercera dosis permitirá que la gente tenga protección contra el covid por un período más largo”, indicó.

El profesional agregó que las personas que sólo recibieron dos dosis, tendrán anticuerpos circulando por su organismo en “concentraciones bajas”. “Las vacunas no impiden que uno se contagie, lo que impiden es la muerte. Los que tengan dos dosis, tendrán un proceso gripal más severo, pero no morirán. Por eso, la tasa de letalidad bajó a menos del 1%. Ésa es la gran ventaja de la vacuna; además, permite no saturar los centros hospitalarios. El resto se va a curar en su domicilio”, indicó.

El médico pidió a la población dejar de buscar una u otra marca de vacuna porque todas cumplen el mismo efecto, protegen a la población y generan anticuerpos. “Les quiero decir que Bolivia es uno de los países que tuvo casi todas las vacunas que circularon en el mundo. En otros países, por ejemplo en Europa, no circuló ninguna de las vacunas de origen chino o ruso”.

Dengue y otros

Pese a registrar una baja cifra de casos covid, ahora el país debe lidiar con la ola de contagios de dengue. Según el Ministro de Salud, hasta ayer se registraron 5.549 contagios y 18 decesos. Santa Cruz concentra 4.106 casos; Beni, 770; Tarija, 309; La Paz, 142; Chuquisaca, 113; Pando, 55 y Cochabamba, 54. El domingo se llevó adelante una minga en la que se desplazaron 3.462 brigadas, es decir que participaron 10.000 personas para eliminar los criaderos de mosquitos.

Los casos acumulados de tosferina llegaron a 272. La anterior semana se reportó un caso y se tienen 263 recuperados, seis se mantienen activos y se lamentaron tres decesos. Dijo que la viruela del mono fue controlada, considerando que el reporte semanal tiene una sola persona activa de los 264 casos acumulados.