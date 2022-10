Reporte: 7 indicios revelan que Bertha fue víctima de feminicidio y no de atraco

La Policía y la Fiscalía informaron que hallaron al menos siete indicios que revelan que Bertha H., de 54 años, fue víctima de feminicidio y no de un atraco, tal como hizo creer su esposo Luis M., de 58 años, hace unos días. Ayer, luego de ser aprehendido, el acusado falleció. Su hija aún no cree que él sea el asesino de su mamá.

“Se ha confirmado que sí era un feminicidio y (el autor) sería la pareja de la víctima”, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Descartó que Bertha hubiese muerto como consecuencia de un atraco, tal como hizo creer su esposo hace una semana, cuando en medio de lágrimas contó cómo fue interceptado en la población de Batallas por cuatro antisociales, quienes supuestamente lo maniataron y acabaron con la vida de su esposa.

El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Juan José Donaire, explicó que luego de la investigación sobre este caso -como primer indicio-, se identificó que “en el vehículo no se encontró ningún vestigio de desperfecto para que el mismo pueda parar, tal como mencionó la pareja de la víctima”. Él indicó que estacionó el coche en tres oportunidades a pedido de Bertha, quien habría escuchado un ruido en el auto y que en la tercera parada ocurrió el atraco.

Como segundo indicio, la fiscal Nilda Calle explicó que el esposo dijo que ellos habrían sufrido un robo, pero en el bolsillo de la víctima se encontró su celular.

Respecto al tercer indicio, las autoridades observaron que si la pareja sufrió el robo del vehículo, por qué el auto fue encontrado a “cuatro minutos del lugar del hecho”. Según Donaire, la distancia es “muy corta” para que los supuestos criminales depositen el motorizado.

El cuarto indicio se refiere a que el acusado no presentaba lesiones y las que él indicó “no concuerdan con el informe del certificado del médico forense”, dijo Calle.

El quinto indicio -según Calle y Donaire, se refiere a las manchas hemáticas que fueron encontradas en el vehículo. Las muestras aún están en análisis. Donaire dijo que dentro de los elementos complementarios de criminalística se verificó que en el interior del motorizado existen “vestigios de violencia, los cuales serán comprobados por la pericia”.

Como sexto indicio -según el policía- en el allanamiento de la casa de la pareja se encontró una cuerda de similares características a la que se habría usado en el “supuesto atraco”.

Respecto al séptimo indicio, las autoridades no encontraron “a las personas que supuestamente auxiliaron al acusado y vieron a su esposa sin vida para corroborar su versión”.

El martes, la Fiscalía emitió la orden de aprehensión contra Luis. La Policía cumplió con esa determinación. El caso se investiga -ahora- por el delito de feminicidio. Ayer por la mañana, el fiscal de Pucarani, Wilder Tarifa, dijo que el acusado habría fallecido por paro cardíaco.

“Cuando le tomé la declaración en calidad de sindicado, por el tipo penal de feminicidio, él se acogió a su derecho del silencio”, dijo a Seo Tv Tarija. “Como no tenemos celdas, pedimos que sea custodiado en las celdas de Pucarani. (...) A las 4:00 más o menos él sentía dolor, fue trasladado al centro de salud y en el transcurso falleció ”, dijo. Hasta el cierre de esta edición no se dio el informe de la autopsia. La hija de la pareja dijo que no cree en la culpabilidad de su padre.